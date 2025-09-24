HR-partner rekrytering SSG Standard Solutions Group AB
I över 60 års tid har SSG samlat svensk industris främsta experter i kommittéer och nätverk för att hitta lösningar på branschens gemensamma utmaningar.
Idag är vi Nordens ledande leverantör av digitala tjänster för säkrare och mer hållbara arbetsplatser. Bland våra kunder finns över 400 av de största internationella industriföretagen, mer än 50 000 entreprenörer och vi levererar cirka 500 000 digitala säkerhetsutbildningar - varje år.
Vi välkomnar framtidens utmaningar och möjligheter. Med innovativ teknik lägger vi grunden för nya tjänster som gör internationell industri konkurrenskraftig.
SSG är inne i en spännande fas och därmed också vår HR-funktion där vi skruvar på både struktur och arbetssätt för att möta framtidens behov. Vi söker nu en HR partner som tar täten inom rekrytering med känsla för både människor och strategi!
Om rollen
Som vår nya rekryteringsspecialist och HR-partner blir du den självklara motorn i alla rekryteringsfrågor i organisationen. Du arbetar nära verksamhetschefer och HR-chef för att säkra att vi har rätt kompetens på plats - vid rätt tid. Från behovsanalys och kravprofil till search, urval och onboarding - du håller ihop hela processen med både struktur och fingertoppskänsla. Men du nöjer dig inte där. Du gillar att tänka nytt kring hur vi syns som arbetsgivare, vässa våra processer och jobba strategiskt med Employer Branding. Det kan handla om allt från samarbete med lärosäten och deltagande i mässor till att utveckla vårt arbetssätt för att attrahera framtidens talanger.
Hos oss får du tillsammans med HR-chef möjligheten att forma hur vi jobbar med rekrytering - samtidigt som du får en bred verksamhetsnära HR-roll med mycket variation och utvecklingsmöjligheter. Du rapporterar till HR-chefen och blir en del av ett engagerat team där vi hjälps åt, har högt i tak och nära till skratt.
Vad du gör hos oss - förutom att rekrytera:
* Samarbetar med chefer och verksamhet i HR-frågor kopplade till exempelvis kompetensutveckling, arbetsmiljö och rehabilitering.
* Är en del av verksamhetens pågående förändringsarbete.
* Bidrar till ett hållbart och modernt HR-arbete - både operativt och strategiskt.
Placeringsort: Sundsvall. Resor förekommer.
Vem är du
Vi tror att du har en akademisk utbildning inom HR, personal/organisationsvetenskap eller liknande med flera års gedigen erfarenhet av rekrytering. Du trivs i en dynamisk och föränderlig arbetsmiljö där förutsättningarna kan skifta, och har lätt för att anpassa dig efter nya situationer. Med ett lösningsorienterat förhållningssätt söker du gärna nya vägar framåt och tar initiativ för att driva arbetet tillsammans med andra. Då vi arbetar mycket nära varandra inom HR och i samverkan med verksamheten, värdesätter vi att du är samarbetsinriktad och generös med din kompetens och erfarenhet.
Du trivs med att arbeta både analytiskt och strategiskt - att fördjupa dig i detaljer samtidigt som du har förmågan att lyfta blicken och se möjligheter till utveckling och förbättring på en övergripande nivå. Din förmåga att se medarbetaren i organisationen är en naturlig del av dina styrkor.
Vi ser gärna att du har:
* En högskoleutbildning inom HR, personal/organisationsvetenskap eller ett närliggande område.
* Flera års gedigen erfarenhet av rekrytering - både operativt och strategiskt.
* Har god överblick över hela processen: från kravprofil till anställningsavtal och o onboarding.
* Ett genuint intresse för kompetensbaserad rekrytering - kanske har du redan jobbat med det, eller så är du nyfiken på att lära dig mer.
* Goda kunskaper i svenska och engelska - både i tal och skrift.
* God förmåga att arbeta strukturerat och hantera flera parallella uppgifter utan att kompromissa med kvalitet eller deadlines.
Extra plus i kanten om du också är nyfiken på hur digitalisering och AI-verktyg kan användas smart i HR-processer - vi står själva mitt i den utvecklingen!
Som person är du är trygg i dig själv, har lätt för att skapa förtroende och bygger relationer med både kollegor, chefer och externa kontakter. Du är kommunikativ, organiserad och har ett bra omdöme när det gäller att prioritera och fatta beslut. Vi ser också gärna att du har en serviceinriktad och prestigelös inställning - och inte räds att kavla upp ärmarna när det behövs.
Vad kan vi erbjuda dig
Vi erbjuder dig ett variationsrikt arbete där du får vara en del av både utveckling och utmaningar kopplat till tillväxten. Vår verksamhet har ett modernt agilt arbetssätt i autonoma produktteam och arbetar med att utveckla digitala produkter i egen regi med visionen:
Safety and skills for everyone, every day.
Förmåner för dig som medarbetare hos SSG:
Modernt kontor med egna arbetsplatser
Inspirerande mötesytor med studio, arkadspel och en 3D-printer
Inkluderande arbetsmiljö med god gemenskap och en hållbar prestationskultur
Kompetensutveckling på arbetstid
Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt möjlighet till innebandy, gruppträning och padel med kollegorna
Arbetstidsförkortning med lediga dagar och sommar-/vintertid
Privat sjukvårdsförsäkring
Tjänstepension ITP1 och kollektivavtal
Kontaktuppgifter för detta jobb
Vi samarbetar med Jefferson Wells i denna rekrytering och har du frågor eller vill veta mera är du välkommen att ringa Karin Frisendahl, 070- 377 45 46, karin.frisendahl@jeffersonwells.se
.
Din ansökan vill vi ha via länken senast den 19 oktober.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till en framåtblickande organisation med starkt fokus på kvalitet och hållbarhet, ser vi fram emot din ansökan! Ersättning
