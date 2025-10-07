HR-partner på deltid
Vi söker dig som vill arbeta som HR-partner på deltid i ett konsultuppdrag via Poolia. Du blir anställd hos oss på Poolia men arbetar ute hos vår kund - ett ledande bolag inom energibranschen som driver hållbara lösningar för ett klimatsmart Stockholm.
Uppdraget omfattar cirka 50 % (20 timmar per vecka) och passar dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning. Start sker omgående och uppdraget pågår initialt till 2025-01-30, med eventuell möjlighet till förlängning.
Urval sker löpande och tjänsten kan därför bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som HR-partner är du en viktig kontaktpunkt för chefer och medarbetare och arbetar brett med HR-administration och HR-processer. Du bidrar till hög kvalitet och leverans genom ditt noggranna och serviceinriktade arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Hantera inkommande ärenden via ärendehanteringssystemet Jira.
• Ge stöd i frågor som rör kollektivavtalet EFA.
• Skriva och administrera anställningsavtal.
• Hantera övertidsdispenser, underrättelser och felaktiga tidrapporter.
• Administrera och uppdatera organisationsstrukturer i HR-systemet IFS.
• Stötta vid framtagande av HR-statistik och rapporter.
• Hantera utlägg och ersättningar.
• Svara på frågor rörande anställningsvillkor, arbetstid, ledighet m.m.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av HR-support och trivs med att ge service till både chefer och medarbetare. Du har god kännedom om administration, kollektivavtal och HR-processer, samt är van att arbeta i olika HR-system.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
• Självgående och tar ansvar för dina uppgifter.
• Samarbetsinriktad och trivs med att bidra till teamets gemensamma mål.
• Serviceinriktad med fokus på kvalitet och noggrannhet.
• Strukturerad och har god förmåga att hantera flera uppgifter parallellt.
Meriterande är erfarenhet av att arbeta i systemet IFS, skriva anställningsavtal samt hantera frågor kopplade till tidrapportering.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
