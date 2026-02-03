HR-partner
2026-02-03
Vi är Sollentuna kommuns största utförare inom äldreomsorg och LSS och söker nu en engagerad och driven HR-partner.
Vill du arbeta i ett kommunalägt bolag där du som HR-partner har en tydligt operativ roll och arbetar nära verksamheten? I rollen stöttar du chefer i frågor som rör bla arbetsrätt, arbetsmiljö och kompetensförsörjning.
Som HR-partner hos oss spelar du en central roll i att stödja chefer i aktuella HR-frågor. Du kommer till en lärande organisation där vi stöttar och hjälper varandra. Rollen är bred och operativ, med fokus på att bidra till en attraktiv arbetsplats där våra värderingar glädje, engagemang och respekt genomsyrar vardagen.
Tillsammans med HR-chef stöttar du verksamhetens chefer i frågor som rör rekrytering, kompetensutveckling, kompetensförsörjning, arbetsrätt, rehabilitering och fackliga förhandlingar.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
- Universitets- eller högskoleutbildning inom personalvetenskap/ HR eller annan relevant utbildning
- God kunskap inom arbetsrätt
- God kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
- God systemvana och lätt för att sätta dig in i nya system
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta operativt med chefsstöd inom HR-området samt om du har erfarenhet från vård- och omsorgsverksamhet eller andra personalintensiva verksamheter.
Hos oss får du arbeta i ett företag som har det bästa av två världar, då vi är något så ovanligt som ett kommunalt vård- och omsorgsbolag. Vi ägs av Sollentuna kommun vilket ger en trygghet och stabilitet samtidigt som vi drivs i bolagsform med korta beslutsvägar och en entreprenörsdriven kultur. Vi finns bara i Sollentuna vilket ger närhet till verksamheter, kollegor, ledning och stab. Vi har kollektivavtal och utöver det har vi förmåner som generöst friskvårdsbidrag och Edenred lunchkortet (subventionerad lunch).
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på heltid på sex månader. Start under februari månad. Din arbetsplats kommer vara i Turebergshuset som ligger vid Sollentuna centrum.Du kommer dock i ditt uppdrag ibland besöka våra olika verksamheter som ligger runt om i Sollentuna kommun.
I den här rekryteringen kommer vi i processens slutskede använda oss av rekryteringstester som ett komplement till intervjuer. För chefsroller genomför vi även en bakgrundskontroll på slutkandidaten, innan anställningsavtal skrivs.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Före eventuell anställning behöver du lämna in ett utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: Utdraget vi behöver heter "Kontrollera egna uppgifter". Detta ska i oöppnad kuvert lämnas in vid en ev. anställning.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Du når HR via växeln på 08-128 240 00.
Vid frågor om tjänsten går det bra att kontakta Martin Eneroth, HR-chef, 08-128 24 024
Om SOLOM
SOLOM är Sollentuna kommuns största utförare inom äldreomsorg och LSS. Vi bildades 2013 och är något så unikt som ett kommunägt vård- och omsorgsföretag. SOLOM är en av Sollentunas största arbetsgivare och finns idag på ett 30-tal platser i kommunen. Med glädje, engagemang och respekt arbetar vi varje dag för att hjälpa våra kunder att ha huvudrollen i sina liv. Läs mer om oss på http://www.solom.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
AB Solom
Jobbnummer
