HR-partner
Försörjningsförvaltningen är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen.
Verksamheten bedrivs i hela Västra Götaland med fokus på försörjning och logistik till regionens olika verksamheter. Vi utvecklar och levererar bland annat tjänster inom måltider, tvätt, läkemedelsnära produkter och hjälpmedel, samt lagerhåller och distribuerar produkter.
Vi söker nu en HR-partner till vår HR-enhet. Du kommer arbeta med att stödja två olika verksamhetsområden, Måltider och Lager och distribution.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en spännande roll där du tillsammans med kollegorna på HR-enheten stöttar organisationens chefer och medarbetare. Vid HR-enheten arbetar 8 personer i olika roller varav en HR-chef, två HR-strateger, tre HR-partner och två HR-specialister. HR-enhetens uppdrag är att underlätta och skapa förutsättningar för våra chefer att arbeta med medarbetarfrågor på ett sätt som bidrar till motivation och arbetsglädje bland våra medarbetare. Du rapporterar till HR-chefen. Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
I denna tjänst arbetar du riktat mot verksamhetsområdena Måltider och Lager och distribution. Här får du ge stöd i HR-frågor till våra områdes-, avdelnings-, och enhetschefer. Ditt arbete innefattar samtliga HR-frågor såsom kompetensförsörjning, hälso-och arbetsmiljö, lönebildning, personal-sociala ärenden samt arbetsrätt och förhandling. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp samt i hälso- och arbetsmiljökommittén. Du har en tydligt konsultativ roll där du vägleder chefer i att tillämpa Västra Götalandsregionens HR-processer.
Vi erbjuder en självständig och bred roll i en mindre HR-enhet där du får möjlighet att driva, påverka och utveckla HR-arbetet tillsammans med dina kollegor. Din bas är vårt fina och moderna kontor på Regionens hus vid Centralstationen i Göteborg. Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens förutsättningar och du har möjlighet att kombinera arbete från våra kontor och på distans.
Vid område Måltider är verksamheten förlagd till Borås, Göteborg, Skövde, och Trollhättan. Vid Lager och distribution är verksamheten förlagd till Göteborg och Skövde.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom HR-området samt flera års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete. Har du arbetat inom offentlig sektor är det meriterande. Du är trygg i din yrkesroll och är van att arbeta konsultativt som stöd till både första och andra linjens chefer. Du besitter en mycket god samarbetsförmåga, har lätt för att kommunicera och för att etablera förtroendefulla relationer. För att lyckas i rollen ser du helheten, är lösningsorienterad och har förmåga att strukturera ditt arbete. Du bör trivas med att hantera flera uppgifter parallellt och har vana av att arbeta mot deadlines. Det är en fördel om du har B-körkort då resor (över dagen) förekommer regelbundet. Där det är möjligt använder vi kollektivtrafik vid resande.
Om rekryteringsprocessen
Efter sista ansökningsdag kommer vi gå igenom ansökningarna och kontakta aktuella kandidater för intervjuer. Frågor om tjänsten hanteras av Charlotta Moberger, HR-chef.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
