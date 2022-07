HR-koordinator till ProfilGruppen i Åseda

Empleo Växjö AB / Administratörsjobb / Växjö

2022-07-31



Till ProfilGruppen i Åseda söker vi en HR-koordinator med utvecklingspotential!ProfilGruppen har de senaste åren vuxit kraftigt och gjort stora satsningar för framtiden, bland annat form av nya fabriker, maskinparker och kompetenta medarbetare. Nu står de inför fler spännande projekt där HR-avdelningen tar en strategiskt viktig position!Idag består HR-avdelningen av två personer där din roll som HR-koordinator initialt blir ett stöd till företagets HR-partner. Rollen inleds med en bredd av arbetsuppgifter men kan på sikt komma att utvecklas till en roll som HR-partner eller liknande.Som HR-koordinator på ProfilGruppen erbjuds du en bred roll som främst innefattar: Operativt stöd till företagets HR-partnerPersonaladministration och avtalshanteringBemannings- och rekryteringsstödSystemadministration i Agda och övriga systemMässor, marknadsföring och aktiviteter kopplade till rekrytering och employer brandingAtt vara en del av att förbättra och utveckla företagets interna HR-processerProjektarbete inom HR eller tillsammans med andra avdelningarRollen kan komma att utvecklas i takt med att företaget växer och du blir alltmer erfaren och mogen för att ta nästa steg inom företaget - Vi tänker långsiktigt, något som vi hoppas att även du gör!2022-07-31Du som antar denna utmaning innehar någon form av eftergymnasial utbildning inom HR eller motsvarande, alternativt har motsvarande praktisk arbetslivserfarenhet. Med fördel kommer du från industrin och är van att jobba i ett högt tempo. Du har förmågan att kunna varva repetitiva arbetsuppgifter med mer projektinriktade uppgifter. Du trivs med att driva dina uppdrag från start till mål och kan lösa utmaningarna på vägen!Vidare är du digital och van att arbeta med administrativa uppgifter. Du är genuint intresserad av att lära dig nya arbetsuppgifter och har en stor ansvarskänsla. Hos ProfilGruppen har du möjlighet att växa i din roll eller med nya arbetsuppgifter, detta i takt med att förtaget växer och nya uppdrag och projekt kommer in. Vi ser dig som en viktig resurs både nu och i framtiden!Som person tar du dig an arbetsuppgifter med stort engagemang och professionalism och har personlig utveckling och verksamhetsutveckling som ledstjärna i ditt arbete. Har du jobbat i AGDA PS är detta meriterande samt om du är van att läsa och tolka IKEM:s avtal. Vi är redo för att introducera en ny medarbetare, kanske är det just dig vi söker?Du delar ProfilGruppens värdegrund som är personligt engagerad, lyhörd, snabb, professionell och strävar efter ständig förbättring. Du tycker om att arbeta i ett högt tempo, vilket betyder att du måstevara duktig på att strukturera och planera din vardag. Det här är ett jobb för dig som är självgående och trivs med att ha många olika kontaktytor.Tjänsten är en direktrekrytering till ProfilGruppen i Åseda och vi tar gärna emot din ansökan redan idag!Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.Du är varmt välkommen med din ansökan till www.empleo.se Uppstart: Snarast eller enligt överenskommelse.Ort/Placering: Åseda.Omfattning: Heltid.Lön: Individuell lönesättning tillämpas.Sista dag att ansöka är 2022-08-14Empleo Växjö AB6850364