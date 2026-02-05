HR-konsult till statlig myndighet
Vi söker nu en erfaren HR-konsult till en statlig myndighet i Stockholm!
I din roll som HR-konsult kommer du stötta chefer och HR-generalister i hela ARUBA-processen och ge rådgivning i komplexa personal-, arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor. Du kommer även att få driva förändrings- och omställningsarbete, stärka och stötta chefer i deras ledarskap och arbeta aktivt för hållbara organisatoriska lösningar.
Tjänsten omfattar bland annat dessa arbetsuppgifter:
• Ge rådgivning till chefer och HR-generalister i arbetsgivarfrågor inom hela ARUBA-processen.
• Agera styrande och stödjande i enlighet med myndighetens arbetsgivarpolitiska ställningstaganden och därmed bidra till samsyn och enhetliga arbetssätt inom HR-området.
• Vara ett kvalificerat stöd i komplexa personal- och individärenden med arbetsrättsliga, arbetsmiljömässiga och organisatoriska dimensioner samt bidra till rättssäkra, väl avvägda och välgrundade arbetsgivarbeslut.
• Ha en central och drivande roll i förändrings- och omställningsarbete, exempelvis vid omorganisationer, verksamhetsförändringar och arbetsbrist.
• Stödja chefer i frågor som rör ledarskap, medarbetarskap samt organisatorisk och social arbetsmiljö, i syfte att förebygga ohälsa och främja hållbara arbetssätt.
• Bidra till analys och uppföljning av arbetsmiljö, personaldata och HR-relaterade nyckeltal samt föreslå relevanta åtgärder utifrån identifierade behov.
• Vid särskilda behov planera, genomföra och följa upp informations- och utvecklingsinsatser för chefer och ledningsgrupper inom HR- och arbetsgivarområdet, i samarbete med HR-generalister och HR-specialister.
• Samordna och utveckla nätverk med lokala HR-generalister i syfte att stärka dem i deras roll, bidra till mer likvärdiga och rättssäkra arbetssätt samt ett professionellt arbetsgivarskap inom hela myndigheten.
• Samverka med HR-specialister och övriga relevanta funktioner för att säkerställa ett sammanhållet, effektivt och kvalitativt HR-stöd.
• Uppmärksamma och eskalera ärenden där det finns allvarlig avvikelse från korrekt handläggning eller från myndighetens arbetsgivarpolitiska ställningstaganden.
• Utföra andra arbetsuppgifter inom HR-området som är nödvändiga för att uppnå verksamhetens mål och skapa goda resultat.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som HR-konsult är ett konsultuppdrag på heltid (37,5 timme/vecka) med start omgående enligt överenskommelse. Slutdatumet för uppdraget kommer att kommuniceras under rekryteringsprocessen.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning exempelvis personalvetarprogrammet eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som HR-generalist eller likvärdigt
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper om HR-system (exempelvis Heroma, Primula m.fl.)
• Kunskaper om rekryteringsverktyg (exempelvis ReachMee m.fl.)
• God kännedom om lagar och förordningar inom HR-området
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
• Goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av att arbeta med och stötta chefer
• Statlig erfarenhet
• Erfarenhet av de nämnda arbetsuppgifterna ovan
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-02-10.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
