HR-konsult med inriktning arbetsmiljö - Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/HR-kontoret - Administratörsjobb i Borlänge

Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/HR-kontoret / Administratörsjobb / Borlänge2021-04-12Välkommen till oss på HR i Borlänge!En av våra HR-konsulter går vidare till nya utmaningar och då öppnar sig möjligheten att erbjuda (dig?) en tjänst hos oss. Som HR-konsult hos oss blir du del i ett gäng som karaktäriseras av kompetens, värme, skratt och mycket driv. Och det här med mycket driv är inte specifikt för bara HR-kontoret på Borlänge kommun, utan det är något som känns igen i hela organisationen.Vi letar nu efter en HR-konsult där huvudfokus kommer att vara arbetsmiljöområdet och där tänker vi att du kommer in. Innan vi beskriver mer ingående vad din uppgift kommer att vara vill vi beskriva det som är centralt för alla oss i Borlänge kommun, en viktig del som fungerar som en stöttepelare och ledstjärna för oss i vårt arbete och det är nämligen vår värdegrund.Värdegrunden lyder:Jag finns här för BorlängebonJag gillar utmaningarJag möter varje människa med öppenhet2021-04-12Rent organisatoriskt tillhör du HR-arbetsmiljö, en av HR-kontorets fyra enheter. Som dina närmaste kollegor i samma enhet finns fler HR-konsulter, en HR-strateg och en enhetschef. Tillsammans med de andra enheterna, HR-kompetensförsörjning, HR-lön och HR-arbetsrätt förenas vi av uppdraget som är gemensamt för oss alla, nämligen att erbjuda organisationens chefer ett samordnat och professionellt stöd i personalfrågor.Som HR-konsult hos oss arbetar du nära organisationens chefer i operativa personalrelaterade frågor. Fokus i ditt uppdrag kommer att vara både det konsultnära arbetet som rehab och individärenden men även strategiska frågor som rör arbetsmiljö. Du jobbar nära organisationens chefer i operativa personalrelaterade frågor samtidigt som du jobbar med hållbara arbetsmiljöprocesser (sam, osa). Du kommer att analysera och identifiera var insatser behöver göras och på vilket sätt detta görs för störst framgång, vilket betyder en förmåga att kunna ha ett förebyggande och preventivt syn- och arbetssätt. Du kommer att ständigt omvärldsbevaka för att kunna hålla arbetsmiljöarbetet uppdaterat och till en hög standard.Vi tycker om att tänka utanför boxen och gör så även i det här avseendet - vore det inte häftigt att vara bäst i landet på att skapa strategier och insatser för att ha den bästa arbetsmiljön i landet? Vi tycker det och delar du den åsikten uppmanar vi dig att fortsätta läsa för då kan du ha hittat din nästa arbetsgivare.Det var en del om oss, och nu till dig. Vad behöver du ha för kunskaper och egenskaper för att ta dig an rollen som HR-konsult hos oss? Det allra viktigaste är att du har förståelse för HR-arbetet och HR-frågor samt att du har personliga egenskaper som vi bedömt vara framgångsfaktorer för att lyckas i rollen som HR-konsult hos oss. Vad gäller att ha förståelse för HR-arbetet och HR-frågor så vill vi att du förvärvat dig det genom att du på högskolenivå skaffat dig utbildning inom personalområdet, alternativt så har du flerårig yrkeserfarenhet som vi kan bedöma som likvärdig. Det gör att vi förväntar oss att du har kunskap om de lagar och föreskrifter som är relevanta för denna tjänst. Du har också erfarenhet av HR-arbete som har innefattat stöttning till chefer inom arbetsmiljö, rehab och individärenden, samt arbetsmiljöfrågor på både grupp och individnivå. Vi ser det som meriterande om du har jobbat med hållbara HR-processer, som strategier för sjukfrånvaro och årshjul för arbetsmiljö.Du är en problemlösare av rang som ser problem som utmaningar och har förmågan att bryta ner dessa till konkreta handlingar, här ser vi att du har ett positivt förhållningssätt. Du är duktig på att samarbeta och det viktiga för dig är resultatet av den gemensamma insatsen snarare än individuella prestationer. Du har även en fallenhet för att integrera kort- och långsiktiga mål med helhetsbilden. Du behärskar det svenska språket på en mycket hög nivå både i tal och skrift vilket kommer vara viktigt då du behöver kunna anpassa din kommunikation efter vad situationen kräver av dig. Vidare är du flexibel och uthållig vilket visar sig genom att du har förmågan att hantera flera olika frågor samtidigt och prioritera bland dessa.Vi ser fram emot att få välkomna dig till oss! Här händer det alltid något och det hoppas vi att du gillar och vill bidra till!ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.Välkommen med din ansökan!ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-18Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/HR-kontoret5684029