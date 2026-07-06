HR-konsult
Randstad AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Är du redo att fortsätta din karriär inom HR och vill arbeta i en dynamisk och inspirerande miljö? Eller har du lång erfarenhet inom HR och söker nu efter nya utmaningar? Vi söker nu proaktivt efter både seniora och juniora HR-konsulter inför hösten till våra kunder i Göteborg. Ifall du vill vara en del av vårt kandidatnätverk, skicka in din ansökan redan idag!
Som HR-konsult hos oss kommer du att få möjlighet att vara med och forma framtidens arbetsplatser. Dina arbetsuppgifter kan innefatta allt från rekrytering, HR-administration, onboarding och stötta i trivselaktiviteter. Beroende på uppdragets karaktär så kan följande arbetsuppgifter förekomma:
Delta i rekryteringsprocesser, inklusive annonsering, urval och intervjuer.
Assistera vid onboarding av nya medarbetare och säkerställa en smidig introduktion.
Chefsstöd
Medverka i utvecklingen och implementeringen av HR-policies och rutiner.
Hantera administrativa uppgifter relaterade till HR, såsom kontraktshantering och personaldata.
Stötta i arbetsmiljöfrågor och arbetsrättsliga frågor.
Bidra till olika HR-projekt och initiativ för att förbättra interna processer.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Urval sker löpande, så ifall du är intresserad av att vara en del av vårt nätverk sök redan idag!
Ansvarsområden
Relevant utbildning inom HR, personalvetenskap eller liknande områden.
Erfarenhet av HR-relaterat arbete
God kommunikationsförmåga och förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Strukturerad och noggrann med god administrativ förmåga.
IT-kunskaper, inklusive erfarenhet av att arbeta med HR-system och Microsoft Office.Kvalifikationer
Delta i rekryteringsprocesser, inklusive annonsering, urval och intervjuer.
Assistera vid onboarding av nya medarbetare och säkerställa en smidig introduktion.
Medverka i utvecklingen och implementeringen av HR-policies och rutiner.
Hantera administrativa uppgifter relaterade till HR, såsom kontraktshantering och personaldata.
Stötta i arbetsmiljöfrågor och trivselaktiviteter.
Bidra till olika HR-projekt och initiativ för att förbättra interna processer.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/f54c5ef9-9e5e-433c-a5ba-d90b1bd389e2
411 14 GÖTEBORG Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9994479