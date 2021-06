HR-generalist med kompetens inom lön - Studieförb Bilda - För Kyrka och Samhälle - Administratörsjobb i Stockholm

Studieförb Bilda - För Kyrka och Samhälle / Administratörsjobb / Stockholm2021-06-29Är du en utvecklingsorienterad HR-generalist som vill arbeta i en mångkulturell organisation med engagerade medarbetare och en stark värdegrund? Har du erfarenhet av att arbeta med bland annat löneadministration, lönekartläggning och lönerevision? Tycker du att det är viktigt att arbeta med jämlikhet och inkludering? Då är detta en tjänst för dig! Vi söker en ny kollega till vårt HR-team på förbundskansliet i Stockholm.Bilda är ett studieförbund som erbjuder studiecirklar, kultur- och samhällsinriktade program samt andra sociala mötesplatser. Vårt jobb är att ta tillvara våra medlemsorganisationers och enskilda människors drivkraft och möjliggöra deras - och dina - idéer och initiativ. Vi tror på ett öppet och jämlikt samhälle där människor möts och utvecklas tillsammans.Med stöd från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas kring frågor, och i sammanhang, som rör livet i stort. Vi vet av erfarenhet att det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Genom att bilda tillsammans, bildar vi för livet.Geografiskt är Bilda uppdelat i sex regioner med ett gemensamt förbundskansli i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem. Denna tjänst är placerad i Stockholm.2021-06-29I rollen som HR-generalist arbetar tillsammans med HR-chefen i olika HR-processer som till exempel rekryteringar, lönekartläggning, lönerevision, medarbetarundersökningar och systematiskt arbetsmiljöarbetet. Vi arbetar hela tiden med att vidareutveckla våra processer och i den här rollen kommer du att arbeta med frågor inom hela HR-fältet.Du hanterar vissa delar av löneadministrationen för Bildas cirka 290 tjänstemän men större delen av lönehanteringen kommer att vara outsourcad till en extern lönebyrå. I tjänsten ingår även HR-administration så som till exempel upprättande av anställningsavtal, pensionsförsäkringar, rapportering till Skatteverket och Försäkringskassa osv.VI har för avsikt att upphandla och implementera ett HR-system med syfte att digitalisera så många av de administrativa processerna som möjligt. Här ser vi gärna att du vill ta en ledande roll liksom i arbetet med att utveckla och koordinera förbundskansliets arbete kring GDPR.Som anställd i Bilda har du 38 timmars arbetsvecka, kollektivavtal, goda kompetensutvecklingsmöjligheter, bra personalförmåner och inte minst arbetar du med viktig verksamhet tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor.Vi söker dig som:har en eftergymnasial utbildning med inriktning HRhar flerårig erfarenhet av att arbeta som HR-generalist eller HR-administratörhar erfarenhet av arbete med löneadministration och god förståelse för hela löneprocessenhar erfarenhet av att arbeta med lönekartläggning och lönerevisionhar arbetat brett med HR-frågor och drivs av att vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesserhar goda kunskaper i arbetsrätthar god kunskap om GDPRhar god systemvana och erfarenhet av att digitalisera HR-processerär en fena på Excelär serviceinriktad, lösningsfokuserad och gillar en stor variation av arbetsuppgiftertrivs i en supporterande roll och kombinationen av självständigt arbete och nära samarbete i ett team.Meriterande är om du:har erfarenhet av att arbeta inom civilsamhälletVi eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsform: Tillsvidareanställning (vi tillämpar 6 månaders provanställning)Placeringsort: StockholmOmfattning: 100%Sista dag att ansöka är 11 juli 2021Tillträde: September 2021 eller enligt överenskommelseUpplysningar om tjänsten lämnas av HR-chef Anna Ryberg, anna.ryberg@bilda.nu Facklig kontaktperson, Unionen, Petra Falk, 090-14 20 11.Registrera din ansökan via knappen "Skicka ansökan" eller via länken " Klicka på denna länk för att göra din ansökan " som du hittar längre ned.OBS! Vi har gjort våra val beträffande rekryteringsstöd och val av mediekanaler för annonsering i rekryteringsprocessen och vill inte bli kontaktade av säljare via telefon eller mejl. Tack!Om BildaStudieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund, som med kristen livsåskådning som grund bedriver folkbildningsarbete och erbjuder kurser, studiecirklar och kulturprogram. Verksamheten vilar på folkbildningens grundsyn och är fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning. Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas. Vi har erfarenhet, kunskap och nätverk kopplat till kultur, samhällsfrågor, tro, religion och existentiella frågor. Vi är organiserade i sex regioner med verksamhet i hela landet och ett studiecenter i Jerusalem. Vi tror att det är i mötet med andra som vi får nya perspektiv på tillvaron och växer som människor. Vår övertygelse är varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening - oavsett vem man är eller var man bor. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi verksamheten. Våra medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samverkansparter verkar inom kultur, kyrka och samhälle. Läs gärna mer på Bilda.nuVaraktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare, 6 månaders provanställning tillämpasLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-11Studieförb Bilda - För Kyrka och Samhälle5837499