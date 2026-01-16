HR-generalist/kommunikatör
2026-01-16
Vill du arbeta med HR och kommunikation i ett bolag som kombinerar entreprenörskap, samhällsnytta och prisbelönt företagskultur?
På Chas söker vi nu en HR-generalist som vill ta ett helhetsansvar för både HR-arbete och kommunikation i ett växande och värderingsstyrt konsultbolag.
OM ROLLEN
Du arbetar nära verksamheten och stöttar chefer och medarbetare i frågor som rör rekrytering, arbetsrätt, arbetsmiljö, onboarding och kompetensutveckling.
Utöver detta ansvarar du för intern och extern kommunikation, inklusive sociala medier, intranät och webb. Du har en viktig roll i att stärka vårt arbetsgivarvarumärke, vår kultur och hur vi kommunicerar både internt och externt.
OM CHAS
Chas har utsetts till Europas bästa arbetsgivare och Årets Entreprenör i Europa av European Business Awards - bland annat för vårt demokratiska arbetssätt, starka medarbetarfokus och vårt omfattande CSR-arbete. Vi kombinerar tryggheten i ett etablerat bolag med driv, innovation och engagemang likt ett startup.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av brett HR-arbete
Har god kunskap i arbetsrättsliga frågor
Har förståelse för IT-verksamhet och gärna erfarenhet från konsultbranschen
Trivs i dialogen med chefer och medarbetare och är trygg i en rådgivande roll
Har intresse för eller erfarenhet av kommunikation, employer branding och digitala kanaler
Vi erbjuder
En varierad och inflytelserik roll med stort eget ansvar
Ett bolag med stark kultur, hög trivsel och tydligt samhällsengagemang
Utvecklingsmöjligheter, gemenskap och ett företag som har kul tillsammans
Vill du bli en del av Chas-familjen? Då vill vi gärna höra från dig.
Detta är ett heltidsjobb.
Stubbsundsvägen 11
131 41 NACKA
