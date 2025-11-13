HR-generalist

Är du en HR-generalist med intresse för rekrytering, arbetsmiljö och lönebildning? Nu har du chansen att bidra till vårt viktiga demokratiska uppdrag!
Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig. Vi är ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbetar för att alla ska ha möjlighet att ta del av nyheter, litteratur och samhällsinformation utifrån sina egna förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Vill du vara en del av vårt viktiga demokratiska uppdrag?
Om befattningen
Tjänsten som HR-generalist är placerad vid enheten lednings- och verksamhetsstöd som är en av sex enheter på MTM. Enheten ansvarar för bland annat HR, ekonomi, upphandling och internkommunikation. Vid HR-funktionen arbetar idag två HR-kollegor, en HR-ansvarig och en HR-generalist. Den nya tjänsten är en utökning av befintlig bemanning.
Som HR-generalist på MTM har du en central roll i det dagliga HR-arbetet vid myndigheten och är ett viktigt stöd för både chefer och medarbetare. Du ger stöd till rekryterande chefer genom hela rekryteringsprocessen och arbetar kontinuerligt med att utveckla och stärka myndighetens profil som en attraktiv arbetsgivare.
I tjänsten ingår också ansvar för genomförandet av årliga lönekartläggningar och lönerevisioner. Ett löpande operativt arbete kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår även i tjänsten.
Inom dina ansvarsområden bidrar du till att utveckla och driva HR-funktionens långsiktiga arbete.
Du hanterar vidare löpande personaladministrativa uppgifter och säkerställer att HR-processer och rutiner fungerar effektivt och i enlighet med gällande riktlinjer.
Om dig
Vi söker dig som har
• relevant utbildning inom HR, personalvetenskap eller motsvarande
• flera års aktuell erfarenhet av brett HR-arbete i statlig verksamhet
• några års erfarenhet av rekrytering i statlig sektor
• erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete
• god kunskap om arbetsrätt, lagar och avtal samt kompetensbaserad rekrytering som gäller för statlig verksamhet
• god kunskap i svenska, både skriftligt och muntligt
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av facklig samverkan och lönebildningsarbete
För att lyckas i rollen som HR-generalist är du flexibel, ansvarstagande och självgående. Du har vidare en god förmåga att hantera flera parallella projekt genom bra planering, prioritering och strukturerat arbetssätt. Du är serviceinriktad, har god kommunikationsförmåga och bidrar till ett gott samarbetsklimat med fokus på det gemensamma målet.
Om arbetsgivaren
MTM erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Som arbetstagare vid MTM och i staten arbetar du på medborgarnas uppdrag - ett viktigt och ansvarsfullt åtagande. Som anställd på MTM känner du till och följer de lagar och regler som gäller i verksamheten, agerar sakligt och opartiskt, respekterar öppenhet och yttrandefrihet, behandlar alla lika och med respekt samt förenar service med effektivitet. Som medarbetare på MTM förväntas att du är öppen för nya idéer och välkomnar samverkan med andra. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera arbete och privatliv.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader.
MTM tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Kontaktpersoner
Rekryterande chef: Charlotta Svärd, charlotta.svard@mtm.se
Fackliga representanter;
Maria Dahlbeck, SACO, maria.dahlbeck@mtm.se
Erik Johansson, ST, erik.johansson@mtm.se
Ansökan
Du är välkommen att registrera din ansökan senast 2025-11-28. Ange diarienummer MTM-P 2025/98 i din ansökan.
Besök gärna www.mtm.se
för mer information om myndighetens verksamhet.
Välkommen med din ansökan!
