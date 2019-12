HR-generalist - Hemfrid i Sverige AB - Administratörsjobb i Stockholm

Hemfrid i Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm2019-12-21Hemfrid är ett entreprenörsdrivet företag som har varit med och utvecklat en helt ny bransch inom hushållsnära tjänster. Just nu är vi inne i en stark tillväxtfas med många nya projekt och utmaningar framför oss. Trivs du i en bred HR-roll med starkt fokus på att driva utveckling? Då kan det vara dig vi söker som vår nya kollega!2019-12-21I rollen som HR-generalist arbetar du brett inom hela HR-området med fokus på att ständigt förbättra och optimera vår verksamhet. Du kommer att vara en stark operativ partner till våra chefer och medarbetare där du ger stöd i alla typer av HR-relaterade frågor samt säkrar att våra HR-processer drivs på ett effektivt sätt. Vi vill ständigt förbättra vårt arbete, och har du ett intresse för digitalisering finns det stora möjligheter för dig att tänka nytt och driva dina egna processer.Du är en del av Hemfrids HR-avdelning som består av sex medarbetare (HR-chef, HR-ansvarig, 2 HR-generalister samt 2 HR-specialister med fokus på tjänstemannarekrytering). Du kommer ha ett tätt samarbete med dina kollegor inom och utanför avdelningen, likaväl som du självständigt driver egna projekt och ansvarsuppgifter.Arbetsrättsärenden och facklig samverkanUtbildning (både hålla i utbildningar samt skapa/utveckla ledarutbildningar)Superuser för vårt engagemang och trivsel-verktyg WinningtempDriva projekt inom avdelningen samt tillsammans med andra avdelningar så som IT och LönStändigt arbeta med att förbättra rutiner och processerArbetsmiljöarbeteStödja chefer i deras arbetsgivaransvarGe stöd och råd till medarbetareÖvrig HR-administrationVi letar efter dig somVi lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som trivs med att arbeta självständigt likaväl som i team. Du drivs av att skapa engagemang, är ansvarsfull och har en hög personlig integritet med förmåga att skapa goda relationer. För att komplettera teamet tror vi att du är strukturerad och analytisk - och såklart har du precis som vi lätt till skratt och innehar en stor portion humor . Utöver detta ser vi att du:Har flera års erfarenhet av brett HR-arbeteHar tidigare erfarenhet av företag som innehar kollektivavtal och att självständigt hålla i förhandlingarInnehar en eftergymnasial utbildning som personalvetare eller motsvarande utbildning/erfarenhetHar ett stort intresse för att driva egna projekt inom HR, gärna med intresse för digitaliseringMeriterande, men inte ett krav, om du har erfarenhet av kompetensbaserad rekryteringVi erbjuder digHos oss får du möjlighet att utvecklas i en organisation som har stor trovärdighet på marknaden och som aldrig står stilla. Som HR-generalist räknar vi med att du vill bidra med dina idéer och förbättringstänk, vilket du ges stora möjligheter till. Vi bjuder gärna in interna som externa föreläsare/utbildare för att utvecklas och har sedan 2018 satsat på Franklin Coveys ledarskapsprogram "7 goda vanor" för att skapa en kompass för ett bra och professionellt förhållningssätt och stärka grunden för en gemensam företagskultur. Självklart har vi kollektivavtal, individuell lönesättning, goda förmåner och sociala aktiviteter.Hemfrid har dessutom utsetts till ett av 2020-års Karriärföretag och har under 2019 fått ta emot utmärkelser så som Mäster-Gasell, ett av Sveriges 12 Best Managed Companies och har även tilldelats priset Digital Workplace Award.Övrig informationTjänsten är en heltidsanställning (100 %). Rekrytering sker löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi önskar tillsätta tjänsten så snart vi hittat rätt kandidat.Har du kommit såhär långt? Då låter kanske ovan beskrivning som något för dig! Ansökan skickas in via "Ansök här" nedan, ej via e-post.För att kunna göra en så rättvis och objektiv bedömning som möjligt använder vi oss av urvalstester i denna rekrytering. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Jessica Magnusson: jessica.magnusson@hemfrid.se / 08-409 12 650.Om HemfridHemfrid startade 1996 som enkel idé om hur fler ska orka mer. Vi är idag runt 2 400 medarbetare från över 40 olika länder över hela världen som hjälper våra kunder med städning, barnpassning, flytt, fönsterputs och många andra tjänster i hemmet. Att förenkla vardagen för våra kunder är vår främsta drivkraft. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi bedriver även verksamhet i Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala och Västerås med omnejd. Läs gärna mer om oss på hemfrid.seVälkommen till Hemfrid!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-01-12Hemfrid i Sverige AB5017151