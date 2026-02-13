HR-generalist - Emballator Växjö
2026-02-13
HR-GENERALIST
Är du intresserad av en HR-roll med stort ansvar där du får arbeta inom hela HR-området i ett värderingsstyrt företag? Lockas du av att arbeta i ett mindre företag med stöd och kraft från ett större organisationssammanhang?
Vi söker nu en HR-generalist till en självständig och ansvarsfull roll där du arbetar med samtliga HR-processer. Detta i kombination med att även ta ansvar för lönehanteringen i företaget. Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som HR-generalist hos oss blir du en nyckelperson i organisationen och kommer arbeta nära ledning, chefer och medarbetare på vår anläggning i Växjö. Rollen har en tydlig tyngdpunkt inom HR, men med tanke på att vi är ett mindre företag kommer du inte enbart jobba med HR. Du kommer även ta ansvar för vår lönehantering och eventuellt vara behjälplig med övrigt administrativt arbete vid behov. Om lön är ett helt nytt område för dig ser vi en möjlighet till internutbildning.
I denna roll kommer du bland annat:
• Stötta chefer i personalärenden, inklusive arbetsrätt, facklig kontakt och rehabiliteringsärenden
• Arbeta med onboarding och interna utbildningsinsatser
• Arbeta med rekrytering av personal
• Hantera HR-administration
• Delta i strategiska HR-initiativ kopplat till verksamhetens utveckling
• Driva det systematiska arbetsmiljöarbetet
• Ansvara för lönehantering Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom HR och erfarenhet av brett HR-arbete, gärna i en självständig roll. Du har goda kunskaper i arbetsrätt och är van att ge stöd till chefer i HR-relaterade frågor. Erfarenhet av lönehantering är meriterande, men inget krav. Vi ser möjlighet till introduktion och internutbildning vid behov. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av arbete i produktionsmiljö.
PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, då våra värderingar är viktiga för oss. För rollen krävs att du har en strategisk, strukturerad och analytisk förmåga, där du prioriterar ditt arbete och alltid agerar med integritet. Du är kommunikativ och trygg i kontakten med chefer och medarbetare och trivs i en roll med både operativt och strategiskt ansvar. Rollen kräver också flexibilitet, eftersom du ibland kan komma att ta ansvar för uppgifter utanför det traditionella HR-området, såsom löneadministration eller övrig administrativ support.
OM OSS
Emballator Växjö AB utvecklar, tillverkar och säljer formsprutade förslutningar inom segmenten livsmedel, drycker, kemiteknik, kroppsvård och läkemedel till ledande varumärken runt om i hela världen. Vi har en omsättning på ca 190 MSEK och är idag ca 60 anställda som tillsammans producerar i en automatiserad anläggning dygnet runt, alla dagar i veckan. Läs gärna mer om oss på www.emballator.com
OM TJÄNSTEN
Vi erbjuder en spännande HR-roll med placeringsort i Växjö. I denna roll kommer du få möjlighet att arbeta självständigt samtidigt som det finns stöttning, nätverkande och framför allt utbyte från övriga HR-funktioner inom organisationen.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas, vi har kollektivavtal med IKEM.
Tillträde enligt överenskommelse med sista ansökningsdag 4 mars. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därmed inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Theresia Årestad
HR-konsulttheresia@humansolutions.se
076-6202928
Samuel Gunnarsson
HR-konsult samuel@humansolutions.se
0470-78 78 14
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar vi med Human Solutions Ersättning
