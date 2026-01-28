HR-chef till Socialförvaltningen
Stockholms kommun / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Vi på enheten för HR arbetar taktiskt och operativt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ledarskap och medarbetarskap.
Hos oss bidrar du till att vi har en arbetsplats där människor trivs, växer och känner sig stolta över det de gör. Vi är ett dedikerat team som stödjer verksamheterna med kvalificerat HR-stöd.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att bidra till och påverka HR-arbetet för hela förvaltningen då du ingår i förvaltningsledningen. Förutom ansvaret att leda det interna HR-arbetet kommer du också att medverka i stadsövergripande HR-frågor som är kopplade till socialtjänstens område. Med din expertis och mod att driva HR-arbetet framåt gör du skillnad på riktigt.
Läs mer om att vara chef i Stockholm stad här
Din roll
Som HR-chef hos oss ansvarar du för att det taktiska och operativa HR-arbetet håller hög kvalitet och ligger i linje med förvaltningens behov och Stockholms stads gemensamma riktning. Det innebär bland annat att säkerställa att HR-processer följs, att chefer får rätt stöd i sitt arbetsgivaransvar och att utveckling bedrivs inom området.
Du har en viktig roll i att stötta förvaltningens chefer i en vardag som ständigt förändras. Tillsammans med ditt team (fem medarbetare) skapar du ett HR-stöd som är flexibelt, proaktivt och verksamhetsnära.
Du kommer också att medverka i stadsövergripande HR-frågor som är kopplade till socialtjänstens område så som t ex omställningen till ny socialtjänstlag, socialsekreterares arbetssituation och framtida kompetensförsörjning. Det kan innebära att utreda och bidra i framtagandet av handlingsplaner, policydokument och riktlinjer som stöd till stadsdelsförvaltningarna.
Du ingår i förvaltningsledningen och rapporterar till avdelningschefen för beredskap och administration.
I din roll som HR-chef säkerställer du att enheten styr, stöttar och följer upp genom att:
ge HR-expertis till förvaltningen - kunskap, verktyg och stöd i att följa lagar och riktlinjer
utveckla, implementera och följa upp gemensamma HR-processer
bidra med kompetens i insatser som driver förvaltningen framåt
ge chefer stöd i arbetsgivarfrågor för att de ska driva sitt arbetsgivaransvar på ett tryggt och säkert sätt
samverka och förhandla med fackliga parter
medverka i stadsövergripande HR-frågor kopplade till socialtjänstens område.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning som personalvetare eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig
mycket goda kunskaper inom arbetsrätt
erfarenhet av brett kvalificerat HR-arbete så som arbetsrätt, arbetsmiljö, lönebildning, facklig samverkan och ledarskap
erfarenhet av vägledande och rådgivande konsultativt stöd till chefer inom HR:s specialistområden
erfarenhet av en arbetsledande roll så som till exempel samordnare, projektledare, chef mm
erfarenhet av brett HR-arbete i en politiskt styrd organisation, med fördel från region eller kommun.
Det är meriterande med erfarenhet som HR-chef med budget-, personal- och verksamhetsansvar.
Dina personliga färdigheter och förmågor
I rekryteringsprocessen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, motivation för tjänsten samt följande personliga förmågor:
Du har ett närvarande och inspirerande ledarskap med förmåga att coacha och utveckla framgångsrika team. Du har integritet, mod att ta ansvar och fatta beslut, prioritera utifrån vad en situation kräver och ser till hela verksamhetens bästa.
Du är inte bara en förebild internt, utan en ledare och företrädare för socialförvaltningen i externa sammanhang. Du ser till helheten och tar hänsyn till det större perspektivet i planering, agerande och beslut. Du är utvecklingsinriktad och främjar nytänkande och mångfald, där du är proaktiv och drivande i utvecklingsarbete. Rollen innehåller många kontaktytor som därmed kräver att du har lätt att skapa nya relationer och trivs med att samarbeta för att nå resultat. Du är en lagspelare som har förmåga att skapa samsyn, se lösningar och arbeta mot gemensamma mål och strategier. Du styrs av mål- och resultat i prioriteringar, planering och agerande. Du är också tydlig i din kommunikation, där du säkerställer och följer upp att ditt budskap når fram.Publiceringsdatum2026-01-28Övrig information
Känner du igen dig i ovanstående beskrivning och är intresserad av en ny utmaning? Varmt välkommen med din ansökan!
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
I denna rekryteringsprocess kan arbetspsykologiska tester komma att användas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/411". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Socialförvaltningen Kontakt
Jessica Colbro Holm jessica.colbro.holm@stockholm.se 08-50811737 Jobbnummer
9708454