HR-chef till Kretslopp och vatten
Göteborgs kommun / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2026-03-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-02Beskrivning
Brinner du för/har du ett stort intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor och vill leda HR-arbetet i en samhällsviktig verksamhet? Vill du bidra i vår utvecklingsresa där kultur, tillit, nytänkande och digitalt arbetssätt är i fokus? Vi söker nu en erfaren och strategisk HR-chef som vill ta ett helhetsansvar för HR-frågorna inom vår förvaltning.
Som HR-chef hos oss leder du planering, utveckling och uppföljning av samtliga HR-processer på förvaltningen. Ditt ansvar omfattar:
- Personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för HR-avdelningen
- Strategiskt och operativt HR-arbete och aktivt bidrag med HR-perspektivet i förvaltningsövergripande frågor
- Stärka och utveckla våra chefers kompetens inom HR-området
Du kommer också ingå i stadens HR-chefsnätverk, där du bidrar till erfarenhetsutbyte och utveckling av HR-arbetet.
Ditt team består idag av sex HR-partners, tre HR-administratörer/lönespecialister, en HR-specialist och en arbetsmiljöingenjör. Tillsammans ansvarar vi på HR för att konsultativt styra, stödja och samordna stadens HR-processer för förvaltningens alla chefer.
Som HR-chef kommer du även arbeta nära förvaltningsdirektören och ingå i ledningsgruppen. Du kommer även spela en avgörande roll i hur förvaltningens arbete drivs framåt. Vi är en verksamhet med bred kompetens, där vi delvis har teknisk på-plats verksamhet och delvis rent administrativa tjänster. Det är därför viktigt att du arbetar med HR-frågorna ur ett helhetsperspektiv och har en tydlig strategi som fungerar för hela verksamheten.
Aktuella frågor - där vi ser att du kommer att bidra utifrån ett HR-perspektiv - är just nu i förvaltningen:
- Arbetsmiljö där vi under året arbetar med säkra beteenden, kommunikation och återkoppling samt prioritering av arbetsuppgifter
- Säkerhetsskydd där personalsäkerhet är en del av arbetet
- Ledningsgruppsutveckling och ledarutveckling för att uppnå högre helhetssyn och samarbete, ett hållbart ledarskap, tydlighet i chefsuppdraget samt en kultur som stärker tillit, nytänkande, innovation och digitalt arbetssätt (hämtat från innehållet i vår ledarsatsning) Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Minst kandidatexamen inom HR -området.
- Minst 10 års erfarenhet av brett och kvalificerat HR-arbete, med tyngd i arbetsrätt, avtalsfrågor, löneprocesser och förhandling.
- Mångårig ledarerfarenhet som innefattar ansvar över personal, ekonomi och verksamhet.
- Erfarenhet från kommunal eller regional verksamhet.
- Erfarenhet av arbete med ledarutveckling, kultur och kommunikation.
Erfarenhet från Göteborgs Stad är meriterande.
Vi söker dig som är trygg i din roll som HR-chef och tar handfasta beslut utifrån verksamhetens behov. Du kommer leda ett team som hoppas att ditt ledarskap präglas av öppenhet, transparens och rådgivande stöd. Som HR-chef är det viktigt att du tänker långsiktigt och har ett brett perspektiv på arbetsrelaterade frågor. Det innebär att du kan förena operativa planer med organisationens mål, och sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Anställningsvillkor
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket förutsätter svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning innan tillträde kan ske. Det innefattar bland annat säkerhetssamtal, registerkontroll via Säpo och alkohol- och drogtest.Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidareanställda på Kretslopp och vatten krigsplaceras inom ramen för förvaltningens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/739". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Kretslopp och vatten Kontakt
Emma Hansryd emma.hansryd@kretsloppochvatten.goteborg.se 031-3687037 Jobbnummer
9772802