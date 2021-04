HR-assistent till växande solcellsföretag - Sesol AB - Ekonomiassistentjobb i Jönköping

Sesol AB / Ekonomiassistentjobb / Jönköping2021-04-09Om Sesol ABVi är en trygg partner för dem som ska investera i solceller, elbilsladdare eller batterier.Vi är idag över 100 medarbetare. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping men vi har också etablerat oss i Kalmar, Helsingborg, Stockholm, Örebro och Göteborg.Varje dag levererar vi anläggningar med högsta kundnöjdhet i fokus. Eftersom fler och fler får upp ögonen för solceller, elbilsladdare och batterier så innebär det att vi arbetar med anläggningar i alla storlekar, från en helt vanlig villa till stora parker. All vår personal är behörig och anställda direkt i Sesol vilket är viktigt för oss för att kunna leverera den kvalité vi står för som företag. Vi kan stolt säga att vi är en helhetsleverantör, på riktigt.UppdragetVi på Sesol söker nu en HR-assistent som kommer stötta våra chefer vid rekrytering samt tillhörande administration. Du kommer arbeta tätt ihop med HR- avdelningen som idag består av Joel vår HR- koordinator och Amanda vår HR-ansvarig. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta stöttning till HR och chefer med rekrytering och övriga ärenden. Delar av din dag kommer bestå av att boka in intervjuer, hålla i telefonintervjuer, referenstagning, anställningsavtal och administration i vårt HR-system men även framåt research av kandidater. Du kommer också vara ansvarig för publicering av annonser.Vem är du?Vi söker dig med tidigare erfarenhet inom en liknande tjänst och har en god administrativ förmåga och är serviceminded. Vi är i en tillväxtfas och ser det som meriterande om du arbetat i en liknande miljö med stor flexibilitet i din vardag och har en god vana vid att prioritera diverse uppgifter ihop med en god struktur i ditt dagliga arbete. Att vara initiativtagande i denna rollen är viktigt och vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.2021-04-09Vi ser gärna att du har en utbildning inom HR-administration eller motsvarande. Kanske är du nyutexaminerad och har arbetat något år i en liknande roll. För att trivas i rollen som HR-assistent hos oss ska du ha erfarenhet inom något av nedan:Minst 1 års erfarenhet inom en liknande rollUtbildning inom HR/administration eller motsvarandeErfarenhet av chefstöd i rekryteringsprocesserVad innebär det att arbeta hos Sesol?Mycket frihet under ansvarVara med och bygga vår HR-funktion från grundenDu får vara med och påverka de beslut som fattas för Sesol och vår utvecklingGoda förmåner och bra arbetsvillkorBra utvecklingsmöjligheterDelta i vårt tävlingsupplägg Golden League med fina priser som gäller alla på SesolOm anställningenLön: FastPlacering: JönköpingTillträde: OmgåendeAnställningsvillkor: HeltidVälkommen in med din ansökan!Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta HR på jobb@sesol.se OBS: Ansökan tas endast emot via vår hemsida.Varaktighet, arbetstidHeltid 6 månaders provanställningLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-26Sesol AB5683074