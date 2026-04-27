HR-administratör
2026-04-27
Institutionen för Kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör Vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Här bedrivs både forskning samt undervisning på grund, avancerad och forskarnivå. Forskning bedrivs i ett 20-tal forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen, och undervisning sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. IKV har ca 140 anställda, drygt 200 registrerade doktorander och ungefär 900 personer som på olika sätt är knutna till institutionen. En stor del av de anställda har också anställningar som delas mellan universitet och sjukhus.
Den administrativa stödfunktionen vid IKV består för närvarande av 16 medarbetare inom områden som HR, ekonomi, kursadministration, kommunikation och forskarutbildning. Den administrativa stödfunktionen har som gemensam uppgift att stötta institutionen, dess ledning, medarbetare och studenter. HR-funktionens uppgift är att stötta prefekten, administrativ chef och institutionens medarbetare i allt HR-relaterat arbete som förekommer i vår verksamhet. Vi är idag två personer som arbetar med verksamhetsnära HR-stöd, och nu söker vi förstärkning i form av en HR-administratör!
Som HR-administratör blir du ett viktigt tillskott till HR-funktionen, såväl som det administrativa stödet i stort. Välkommen att söka tjänsten och bli vår nya kollega!Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
I rollen som HR-administratör samarbetar du med institutionens HR-samordnare och HR-generalist för att ge ett brett stöd till institutionens ledning och medarbetare.
Du kommer framförallt att få arbeta med olika typer av HR-administrativa uppgifter, exempelvis rekrytering, prolongation av doktorander och postdoktorer, anställningsavtal, diarieföring och andra HR-relaterade arbetsuppgifter. Du kommer också arbeta med beräkning av tjänstgöringstider, registreringar i universitetets katalogsystem och handläggning av avslut av anställnigar, inklusive varsel, intyg och besked. Som en del av vår HR-funktion kommer du även att arbeta med arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor. Som HR-administratör förväntas du hålla dig uppdaterad om lagar, regler, förordningar och kollektivavtal inom HR-området. Du kommer också att delta i arbetet med att utveckla och förbättra våra HR-rutiner och processer, tillsammans med dina HR-kollegor.
Som HR-administratör har du nära kontakt med institutionens anställda och övriga medarbetare, vilket gör arbetet varierande och stimulerande. Det är därför viktigt att du trivs i en social och kommunikativ roll. IKV är en klinisk institution, vilket innebär att vi har ett nära samarbete med Akademiska sjukhuset. Du möter därför många olika personer och yrkesgrupper och får arbeta i en omväxlande och spännande miljö där universitet och sjukhus möts.
Rollen som HR-administratör är ny vid institutionen och arbetsuppgifterna kan därför komma att anpassas inom ramen för HR-funktionens arbete och uppdrag.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning inom ett för tjänsten relevant område
Relevant arbetslivserfarenhet i närtid av liknande arbetsuppgifter
Grundläggande kunskaper i arbetsrätt
Mycket goda kunskaper i Office-paketet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som kan planera ditt arbete väl, som är noggrann och som har en god förmåga att hålla struktur i parallella processer. Du kan arbeta självständigt och tycker om att driva ditt arbete framåt. För att lyckas i rollen behöver du ha en god social och kommunikativ förmåga samt vara serviceinriktad. Vidare har du ett flexibelt förhållningssätt, är ansvarsfull, självgående, prestigelös och månar om att bidra till en god arbetsmiljö. Du har även lätt för att samarbeta och är en person som stimuleras av utveckling och förbättringar som ger mervärde i verksamheten.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av liknande arbete inom statlig verksamhet är meriterande, samt erfarenhet av Uppsala universitets HR-administrativa system (exempelvis Primula, Varbi och AKKA).
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till 2027-06-30. Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse. Omfattningen är heltid. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: tf HR-samordnare Louise Walther, louise.walther@uu.se
eller administrativ chef Robert Malmgren, robert.malmgren@uu.se
.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast 18 maj, UFV-PA 2026/1292.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
