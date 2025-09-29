HR Specialist
2025-09-29
Vi söker nu en erfaren HR Specialist inom avtal och villkor för ett längre (2 år) konsultuppdrag. Uppdraget innebär att ersätta en ordinarie HR Specialist under tjänstledighet och ingå i en organisation som är i tillväxt och utveckling.
Uppdragets innehåll
Som HR Specialist inom avtal och villkor kommer du att:
Vara rådgivande till HR och verksamheten i arbetsrättsliga frågor.
Driva och utveckla strategier och processer inom arbetsrätt, avtal och villkorsfrågor.
Samarbeta nära med förhandlingschef, HR-partners och arbetsrättsjurist.
Delta i och leda förhandlingar med fackliga parter.
Stödja och bidra i arbetet med lönebildning.
Hålla utbildningar inom ditt specialistområde.
Vara en aktiv del i HR:s digitaliseringsarbete, särskilt vid implementering av nytt lönesystem under hösten 2025.
Arbetet kräver både strategisk förmåga och operativt fokus, då organisationen är i tillväxt med behov av att etablera processer, systemstöd och nya arbetssätt.
Kvalifikationer (skallkrav)
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Akademisk examen inom personal- och beteendevetenskap, juridik eller motsvarande.
Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av arbetsrätt, fackliga förhandlingar och kollektivavtal.
Dokumenterad erfarenhet av samverkan och förhandling med fackliga organisationer.
Vana av självständigt beslutsfattande i förhandlings- och avtalsfrågor inom arbetsrätt.
Erfarenhet av lönebildningsarbete.
Mervärdeskrav (börkrav)
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från HR-specialistroll inom statlig myndighet eller affärsdrivande verk.
Erfarenhet av HR-digitaliseringsprojekt, särskilt implementering av lön- och schemasystem.
Erfarenhet av att utarbeta avtal kopplade till oregelbunden arbetstidsförläggning.
Omfattning och villkor
Omfattning: 100%
Placeringsort: Sundbyberg (möjlighet till distansarbete upp till 50% i samråd med beställaren)
Övrigt: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
Om Soros Consulting
Soros Consulting är specialister på att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag inom IT, digitalisering, energi, infrastruktur och management. Vi arbetar nära både kunder och konsulter för att säkerställa långsiktiga och framgångsrika samarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Detta är ett heltidsjobb.
