HR Partner till Falkenbergs Bostad
AB Effektiv Borås / Administratörsjobb / Falkenberg Visa alla administratörsjobb i Falkenberg
2025-09-05
Var med och vidareutveckla en modern HR-funktion där arbetsmiljö, kompetensutveckling och engagemang står i fokus. Falkenbergs Bostad söker nu en HR Partner som vill bidra till att formframtidens arbetsplats och stötta chefer och medarbetare i deras vardag. Kan det vara dig vi söker?
Din framtida arbetsgivare
Falkenbergs Bostads AB, Fabo, är ett kommunalt bostadsföretag i Falkenberg, en expansiv och attraktiv del av landet. Företaget har ca 110 anställda, äger ca 2700 lägenheter samt 45 000 m2 lokaler. Utöver det ansvarar vi för drift och skötsel av kommunala fastigheter med ytterligare 250 000 m2 verksamhetslokaler. Fabos kärnvärden är Nära, Drivande, Ansvarstagande och Inspirerande. Läs gärna mer om oss på fabo.se
Vad erbjuder rollen?
Som HR Partner på Fabo blir du en nyckelspelare i en organisation som värdesätter både människor och utveckling. Du får möjligheten att kombinera strategiskt och operativt arbete och samtidigt bidra till ett hållbart och engagerande arbetsliv. Med huvudsakliga arbetsuppgifter som att:
Driva och utveckla Fabos arbetsmiljöarbete.
Stötta chefer i individärenden, arbetsrätt, rekrytering, rehabilitering och arbetsmiljö.
Ansvara för kompetensutveckling, utbildningsplanering samt pre-, on- och off-boardingprocesser.
Bidra till utvecklingen av Fabos arbetsgivarvarumärke och medarbetarengagemang.
Delta i utvecklingen av HR-policys, rutiner och uppföljning av HR-nyckeltal.
Som HR Partner hos Fabo arbetar du nära verksamheten och bidrar till ett långsiktigt HR-arbete, med möjlighet att utvecklas i din roll och göra skillnad för både medarbetare och organisation. Hos oss arbetar du med hjärtat, där allmännyttan står för trygghet, hållbarhet och omtanke om både människor och samhälle.
Du kommer arbeta heltid under klassiska kontorstider med möjlighet till flex och hemmaarbete. Du utgår från våra två kontor i Falkenberg.
Vem är du?
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Fabos HR-funktion tillsammans med oss. Du trivs i en roll där du får äga och driva processer, samtidigt som du är ett nära stöd till chefer och medarbetare inom verksamheten. Med bakgrund av detta tror vi att du har:
Högskoleutbildning inom HR eller motsvarande erfarenhet från kvalificerat HR-arbete.
Tidigare erfarenhet av en liknande roll eller arbetat nära olika HR-processer.
God förståelse för arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor.
Hanterar svenska obehindrat i tal och skrift.
Vidare är du en person som skapar förtroende, bygger goda relationer och gärna bidrar med idéer och förbättringar. Med ditt affärsmannaskap och din förståelse för verksamhetens behov sätter du dig snabbt in i olika situationer och hittar lösningar som fungerar i praktiken. Du arbetar självständigt och trivs med att driva frågor framåt, samtidigt som du tar ansvar för att dina processer leder till resultat. Vi ser gärna att du har erfarenhet från olika typer av organisationer och verksamheter, vilket gör att du har en bredd i din förståelse för HR-frågor.
Är detta din perfekta match?
Detta är den perfekta matchen för dig som vill arbeta nära verksamheten och vara ett uppskattat stöd för chefer och medarbetare samtidigt som du bidrar till konkreta resultat och driva HR-processer framåt, ihop med viljan att stärka medarbetarnas engagemang och trivsel.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 2/10- 2025. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Jessica Andersson på jessica.andersson@effektiv.se
.
