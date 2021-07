HR Generalist till ledande optikerkedja - SJR in Scandinavia AB - Administratörsjobb i Stockholm

SJR in Scandinavia AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-07-05För kunds räkning söker vi nu en HR generalist till ett spännande konsultuppdrag.Kunden är en av Sveriges ledande optikerkedjor och har sitt kontor i Kista. Uppdraget pågår från 6 september 2021 till och med 15 mars 2022. I den här rollen kommer du att ingå i vår kunds HR/BP-team där du kommer att stötta chefer och ledare inom organisationen.Några av de arbetsuppgifter som du kommer att stötta verksamheten med är:Utbilda företagets chefer inom relevanta områden i ARUBA processen.Proaktivt initiera, supportera samt följa upp det förebyggande arbetet med arbetsmiljö, friskvård samt rehabiliteringTillsammans med regionchef planera för och sörja för kompetensförsörjningen och successionsplanering inom regionenStötta chefer i systemtekniska frågor inom HR-områdetGe arbetsrättsligt stöd samt genomföra fackliga förhandlingar och avslutKontinuerligt sammanställa, följa upp och aktivt arbeta med relevanta nyckeltalDriva övergripande projekt utifrån behov och strategi (hälsa/Wellbeing samt D&I)Kontinuerligt jobba för att förbättra och utveckla HR:s processer och metoder samt förvalta befintliga och återkommande sådanaFör att vara framgångsrik i detta uppdrag har du:PA utbildning alternativt relevant arbetslivserfarenhet från liknande tjänst2-3 års tidigare erfarenhet av att arbetat som HR/BP eller liknande rollEtt naturligt systemintresseDatorvana och erfarenhet av Office 365Svenska i tal och skriftMeriterande med retailerfarenhet samt erfarenhet av arbete i HRM-systemDu har kompetens i arbetsrätt, projektledning samt ledarskap. Som person är du pedagogisk, kommunikativ och självgående.2021-07-05Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2020-06-06. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Tänk på att din ansökan inte ska innehålla uppgifter kring hälsa, medborgarskap, sexuell läggning eller medlemskap i fackförening. Notera även att vi tyvärr inte kan ta emot CV via e-post.Varmt välkommen med din ansökan!För information om hur vi behandlar kandidaters personuppgifter se vår integritetspolicy: https://sjr.se/gdpr/integritet... Konsult hos SJRAtt arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som hjälper dig med dina utmaningar.SJR in Sweden (SJR) är ett av Sveriges ledande och mest erfarna bolag inom rekrytering och konsultlösningar. Ända sedan starten 1993 har vi varit specialiserade inom såväl personlighetsbedömning som de områden vi rekryterar till, vilket ger oss en unik förmåga att utifrån högt ställda krav matcha rätt kompetens med rätt uppdragsgivare. Vi erbjuder specialistkompetens inom Finance, HR, Supply Chain och IT.SJR är idag cirka 550 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Uppsala. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia AB med dotterbolagen SJR in Sweden AB, Ogunsen AB, SJR IT AB och WES AB.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-06Sjr In Scandinavia AB5848195