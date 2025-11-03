HR Contact Support till välkänd fordonskund!
Poolia AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-11-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Älskar du service och administration? Har du en utbildning inom HR och söker efter en spännande arbetsplats där du kan växa och utvecklas? Då ska du söka denna tjänst! Till vår globala fordonskund i Göteborg söker vi just nu en HR Contact Support/HR-administratör. Tjänsten är ett konsultuppdrag med start 1 december och sträcker sig 6 månader fram med god möjlighet till förlängning.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara;
Hantera förfrågningar från anställda, HRBP:er och chefer genom att använda våra kommunikationskanaler via telefon, chatt och e-post
Stödja och samarbeta med andra team inom HR Services för att säkerställa ett effektivt HR-stöd till hela verksamheten.
Agera som åtgärdsägare av tilldelade ärenden.
Fastställa och ge korrekt prioritet på skapade eller mottagna ärenden och agera enligt dokumenterade instruktioner.
Eskalera ärenden till andra stödfunktioner vid behov.
Driva kunskapshantering och dokumentation av fel och kända lösningar.
Stöd i ständigt förbättringsarbete för tillämplig avdelning och för HR administrativa processer.
Vem är du?
Till rollen som HR-administratör söker vi dig som har en positiv inställning och tycker om att arbeta inom ett serviceinriktat yrke. Du har ett konsultativt förhållningssätt och sätter kunden i centrum. Det finns en vilja och förmåga att ta stort eget ansvar och du är effektiv och lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga. Vidare behärskar du engelska i både tal och skrift. I övrigt så har du:
Eftergymnasial utbildning inom HR/Personalvetenskap eller motsvarande.
Minst 1 år erfarenhet av arbete med administrativa arbetsuppgifter inom HR.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74764". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Emilia Malm emilia.malm@poolia.se 070-426 60 06 Jobbnummer
9585195