HR Business Partner Elit
Cruitive AB / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2025-12-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cruitive AB i Norrköping
, Linköping
, Motala
, Mjölby
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vi på Cruitive söker en junior HR-stjärna med intresse för digital HR till vårt team! Cruitive är ett modernt och härligt StartUp-bolag där teamkänsla, kul på jobbet och hög kvalitet är våra ledord. Just nu är vi inne i en fantastiskt spännande och rolig fas i bolagets utveckling där mycket händer på en och samma gång, detta gör att vi nu söker efter nya medarbetare och sköna arbetskamrater som är med och utvecklar vårt bolag. Vi behöver bland annat stöttas upp i HR-arbetet, ett speciellt uppdrag hos oss då det handlar om att göra så att HR-arbetet får hjälp av digitala hjälpmedel.
Vi söker därför dig som har gjort minst hälften av en PA-/HR-utbildning eller liknande, är ansvarstagande och självgående samtidigt som du gillar att jobba tätt i ett team. Du är social och har lätt för att komma in i nya grupper, du är lättlärd och tycker om att ta dig an nya utmaningar. Du får gärna ha en entreprenöriell ådra i dig (om än outforskad) som gör att du har lätt för att se möjligheter och lösa nya uppgifter.
I rollen som junior HR-stjärna hos oss arbetar du tätt ihop med oss andra i teamet. Din uppgift kommer att vara allt från rent rekryteringsarbete, till att granska och utveckla HR-innehållet i systemet. Du kommer att arbeta mycket i teknikens tecken så det är ett plus om du har ett tekniskt intresse. Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Delansvarig för projekt
Följa upp och vidareutveckla projekt
Sätta nya rutiner
Rekryteringsarbete
Med höga ambitioner och en förmåga att se helheten får du saker att hända, därför passar du hos oss.
För frågor om tjänsten:
Hanna Falkhanna@cruitive.com
0702535296 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cruitive AB
(org.nr 559166-2159), https://www.cruitive.com
Laxholmstorget 3 (visa karta
)
602 20 NORRKÖPING Arbetsplats
Kontoret Kontakt
VD
Simon Hedlund simon@cruitive.com Jobbnummer
9654431