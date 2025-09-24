HR Business Partner
2025-09-24
Lockas du av att arbeta i en samhällsnyttig verksamhet vars syfte är att göra skillnad för både klimat och samhälle genom hållbara logistiklösningar? Är du en affärs- och marknadsorienterad person som trivs i en bred och varierad HR-roll där du får arbeta både operativt och strategiskt och stötta verksamhetens chefer i olika typer av HR-frågor? Då ska du söka tjänsten som erfaren HR Business Partner till Green Cargo!
Green Cargo är ett framtidsföretag med historiska rötter och en viktig del av svenskt näringsliv. När du väljer oss väljer du en grön arbetsgivare där du varje dag du går till arbetet gör en insats för samhället, för miljön och för framtidens transporter. Vår verksamhet är i ständig utveckling och hos oss kommer du få vara med på en spännande förändringsresa där bland annat digitalisering står i centrum.
Om rollen
Som erfaren HR Business Partner hos oss på Green Cargo blir du en del av ett HRBP-team som, utöver rekryterande chef, består av fyra HR Business Partners. Du har ett övergripande ansvar för att stödja verksamhetens chefer i samtliga HR-processer. Du kommer ingå i ledningsgruppen för det område du stöttar, där du blir en viktig affärs- och samarbetspartner för att stärka såväl chefernas som verksamhetens utveckling.
Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Stödja och coacha verksamhetens chefer i bland annat arbetsrätt, avtalstolkning, kultur- och värderingsarbete, fackliga förhandlingar, arbetsmiljö, rehabilitering, successionsplanering, rekrytering och ledarutveckling
Samverka tillsammans med fackförbund och skyddsombud samt driva lokala förhandlingar
Medverka i utveckling- och implementering av våra HR-processer utifrån verksamhetsplanen (ex. kompetens-, prestations- och ledarutveckling, hälsofrämjande arbete samt övriga processer inom HR-området)
Ansvara för ett eller flera specialistområden
Aktivt arbeta för att göra Green Cargo till en attraktiv arbetsplats
Vem är du?
Vi söker dig som har en PA-utbildning eller motsvarande och 5-7 års erfarenhet från en roll som HRBP eller HR Manager, med fördel i en verksamhet inom produktion, logistik eller annan personalintensiv verksamhet. Du är trygg och självgående i HR-årets samtliga processer och trivs i en bred roll där du får arbeta såväl operativt som strategiskt. Vidare har du har goda arbetsrättsliga kunskaper och är van vid fackliga dialoger. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta med förändringsledning samt säkerhetsprövningar och krigsplacerad personal är det en fördel. Då vi nu ska implementera nya system ser vi med fördel att du har ett systemintresse och uppvisar en god digital mognad.
Du är en jordnära och prestigelös person som inte räds för att ta initiativ och driva saker framåt. Du har ett affärsorienterat och strukturerat arbetssätt och eftersom rollen innefattar många kontaktytor så är det viktigt att du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer, där du uppvisar integritet samt skapar tillit och förtroende.
Ansökan och övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med en inledande provanställning om sex månader med tillträde snarast möjligen eller enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad på kontoret i Stockholm (som idag ligger i Solna men från slutet av året vid Torsplan) eller i Hallsberg utanför Örebro. Resor ingår i tjänsten och utöver en hybrid arbetsmodell erbjuder vi en fast månadslön, friskvårdsbidrag, ersättning för läkarvård och läkemedel, pension och försäkringar enligt kollektivavtal.
I den här rekryteringen samarbetar Green Cargo med Jurek. Du söker tjänsten via annonsen på Jureks hemsida och vi ser fram emot att få din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Som en del i rekryteringsprocessen kommer även tester och bakgrundskontroll att genomföras.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Cecilia Strååt på cecilia.straat@jurek.se
alt 076-002 69 75 eller Evelina Thimper på evelina.thimper@jurek.se
alt 070-696 67 10.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Detta är ett heltidsjobb.
