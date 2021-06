HR administratör till offentlig sektor - Quest Consulting Sverige AB - Ekonomiassistentjobb i Stockholm

Quest Consulting Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm2021-06-28Som HR-Administratör kommer du ingå i ett team där dina huvudsakligen arbetar med kompetensförsörjning med målet att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare och ge stöd till ledning och verksamhet inom områdena. Kompetens och personalförsörjning, arbetsgivarfrågor, arbetsmiljö och hälsa, medarbetarskap och ledarskap, rekrytering och arbetsmarknad, förhandling, samverkan och lönebildning samt kompetensutveckling.Rollen är ett tillfälligt behov med start i augusti t.o.m. december med möjlighet till förlängning i ett år.Som person är du strukturerad och van vid att hantera många uppgifter samtidigt. Du kan prioritera bland många uppgifter, vad du ska börja med och att fokusera på. Du kommer att arbeta med många olika intressenter.För att klara av rollen ska du tycka att arbetsuppgifterna är kul, utmanande och trivs med administrativa arbetsuppgifter. Du bör även ha goda kunskaper i svenska och engelska, eget driv i ditt arbete samt en god förmåga att själv se vad som behöver göras.Följande erfarenhet behövs för att klara av denna rollTre års erfarenhet inom HR administrationDuktig på administration och samordningArbetat i minst tre år inom personaladministrativa system eller lönesystemArbetat i minst ett uppdrag inom offentlig sektorStor vikt läggs på personliga egenskaperDin ansökanLåter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Vi är flera rekryterare som hanterar rekryteringen av denna tjänst, vid frågor gällande den här rekryteringen eller tjänsten når du oss enklast på e-post info@quest.se Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post.Varmt välkommen med din ansökan!Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning. Du kommer att vara anställd av Quest Consulting och arbeta som konsult hos vår kund.Om Quest ConsultingQuest Consulting är ett auktoriserad konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.Varaktighet, arbetstidHeltid 100% Visstid 6mån- 1 år2021-06-28MånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-28Quest Consulting Sverige AB5832612