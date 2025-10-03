HR administratör till Naturvårdsverket
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Till Naturvårdsverket i Stockholm söker vi nu en HR-administratör för ett konsultuppdrag. Vi söker dig som har arbetat inom statlig verksamhet och som har god erfarenhet av HR-administrativa uppgifter i Primula. Du kommer att bli en del av ett engagerat HR-team bestående av fler HR-administratörer och rekryterare.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
Som HR-administratör kommer du att ha varierade arbetsuppgifter med fokus på löneadministration. Själva löneutbetalningen hanteras av Statens servicecenter, men du ansvarar för det administrativa arbetet inför utbetalning såsom registrering, granskning och kvalitetssäkring av löneunderlag. Du kommer även att hantera lönerelaterade frågor från chefer och medarbetare.
I rollen som HR administratör kommer du även att arbeta löpande med personaladministration och handläggning av anställningsärenden. Vid behov kan du också komma att stötta i rekryteringsprocesser, exempelvis vid referenstagning.
Uppdragsperiod och omfattning:
Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående och förväntas pågå i 6 månader. Din huvudsakliga arbetsplats är på Naturvårdsverkets kontor i Hammarby Sjöstad, men det finns möjlighet till distansarbete upp till 50 %.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som HR-administratör
• Erfarenhet av ha arbetat med liknande arbete i statlig verksamhet
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper om HR-system (ett krav för tjänsten är kunskap om Primula)
• Kunskaper om rekryteringsverktyg (exempelvis ReachMee m.fl.)
• Kännedom om lagar och förordningar på området
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Om dig
Vi söker dig som är kommunikativ, initiativtagande, självgående och har ett hjälpsamt förhållningssätt.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag är 2025 - 10 - 09. Urval sker löpande.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: maja.nystrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Maja Nyström Jobbnummer
9538457