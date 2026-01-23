Hovmästare på Ekerum
Hovmästare på Ekerum
Till sommaren 2026 söker vi på Ekerum Resort Öland hovmästare som vill bidra till att höja vår servicenivå, skapa minnesvärda upplevelser och där ditt ledarskap får både gäster och kollegor att trivas.
Vad rollen innebär: Som hovmästare i matsalen är du närvarande, inspirerande och engagerad. Du får ditt team att växa tillsammans med dig. Du kan konsten att kombinera professionell finess med ett avslappnat och varmt bemötande som gör varje kväll till en upplevelse, både för gästerna och för teamet.
Vem söker vi? Du är social, brinner för service och sätter alltid gästen först. Du är målinriktad och driven och klarar av att hålla fokus när tempot är högt. För oss är service en kombination av känsla, skicklighet och passion. Med din erfarenhet och din fingertoppskänsla vet du hur man skapar den där magiska atmosfären där varje detalj räknas och där varje gäst känner sig sedd, omhändertagen och speciell.
Vi tror att du har minst tre års erfarenhet av matsalsarbete och tidigare roll som Hovmästare samt att du känner dig trygg i alla delar av servicen. Men framför allt tror vi på din personlighet: din positiva energi, din passion för service och din förmåga att få andra att må bra.
Om oss..
Ekerum Resort Öland är mer än bara en golfresort - det är en plats fylld av aktiviteter, natur och avkoppling. Beläget mitt på vackra Öland, erbjuder Ekerum något för alla, från golf, tennis och padel till spa. En Restaurang, en Trattoria och en Sportbar plus ett antal lokaler i olika storlekar för event, konferenser, bröllop och fester. Vi är stolta över att kunna erbjuda en kombination av modern komfort och historisk charm som gör varje besök unikt.
Tjänstgöringsperiod: enl. ök. säsongsanställning.
Lön enligt kollektivavtal.
Boende finns till förmånligt pris i anslutning till arbetsplatsen. Intervjuer sker löpande.
