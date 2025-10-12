Hovmästare med ansvar

Eriksgårdens Fjällhotell AB / Kockjobb / Härjedalen
2025-10-12


Vi på Eriksgårdens Fjällhotell i Funäsdalen söker nu en hovmästare med barkunskap till vår kvällsrestaurang. Tjänsten är året runt eller enligt ök.
Som hovmästare hos oss jobbar du aktivt i driften. Du ansvarar för schemaläggningen, inköp, instruerande av personal och är en motiverande ledare för dina medarbetare.
Eriksgårdens Fjällhotell ligger centralt i Funäsdalen by med 40 rum. Vintertid är skoterspår och längdspåren utanför dörren och Funäsdalsberget med sin grymma utförsåkning ligger bara några kilometer bort. Sommartid ligger både fiske, vandring och cykling nära hotellet.
Under högsäsong vi har två restauranger. En för hotellgäster som har halvpension och en a ' la carte restaurang, som är öppen alla kvällar i veckan.
Sommelierutbildning är meriterande
Vi ser att du arbetat som restaurangchef eller hovmästare tidigare men även har vana av att arbeta i bar.
Vi kan ordna boende. Intervjuer och anställning sker löpande.
Vid frågor eller ansökan, vänligen maila, louise@eriksgarden. se
Hoppas vi ses!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: louise@eriksgarden.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eriksgårdens Fjällhotell AB (org.nr 556577-3081), http://www.eriksgarden.se
Vintergatan 3 (visa karta)
840 95  FUNÄSDALEN

Arbetsplats
Eriksgårdens Fjällhotell

Jobbnummer
9552249

