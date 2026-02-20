Houskeeping
2026-02-20
På Vadstena Klosterhotel bor du som heliga Birgitta i vår medeltida stad och upplever historien på ett storlaget vis. I Restaurant Munkklostret äter man middag i munkarnas gamla sovsalar, och på anläggningen kan man även ta del av spännande guidningar, prova förstklassiga viner i vår anrika vinkällare eller avnjuta några sköna timmar i vårt Klosterspa där du omfamnas av värme och sinnesro. De tjocka väggarna, stengolven och höga kryssvalven skymtar om hur livet en gång var i klostret.
Idag är Klosterhotellet en modern anläggning med historiska anor. Här värnar vi om det autentiska och äkta. Verksamheten består av Restaurang, Hotell, SPA, Café, Kulturhistoriska evenemang & guidningar, Shop, Bar & Vinkällare med egen import av drycker från världens alla hörn.
Slottsgården är ett familjeägt hotell med hjärta, beläget i hjärtat av historiska Vadstena. Efter en omfattande renovering är vi nu redo att välkomna både nya gäster - och en ny stjärna till vårt team!
Housekeeping - hjärtat i gästupplevelsen
Om tjänsten
Nu söker vi förstärkning till vår housekeepingavdelning med start under våren. Tjänsten innebär extraarbete vid behov under vår och försommar, med en större omfattning under sommarmånaderna, som är vår högsäsong. Arbetstiden varierar över säsongen och planeras i takt med verksamhetens behov, med möjlighet till extra arbetspass och eventuell förlängning även efter sommaren.Öppet alla dagar i veckan.
Så här brukar vi beskriva tjänsten
Housekeeping är en avgörande del av gästupplevelsen hos oss. I den här rollen bidrar du till att skapa en ren, trivsam och välkomnande miljö för våra gäster - både i hotellrum och gemensamma utrymmen. Arbetet är praktiskt och varierat och kräver noggrannhet, ansvar och ett gott samarbete med kollegor i flera delar av verksamheten.
Ditt ansvar i rollen
Arbetet innebär att städa och iordningställa hotellrum, inklusive bäddning, rengöring av badrum och allmän ordning. Du ansvarar även för städning av gemensamma utrymmen såsom korridorer, lobby, restaurang- och konferensytor. I rollen ingår hantering av tvätt, sänglinne och handdukar enligt fastställda rutiner, samt att säkerställa att städmaterial och förbrukningsartiklar finns tillgängliga. Du rapporterar eventuella skador eller avvikelser i rum och lokaler och bidrar till att våra höga krav på renlighet och kvalitet upprätthålls varje dag.
Vem vi tror att du är
Vi tror att du är en ansvarstagande och noggrann person som trivs med praktiskt arbete. Erfarenhet av housekeeping är meriterande men inget krav - det viktigaste är din inställning och vilja att göra ett gott arbete. Du är tillförlitlig, kan arbeta självständigt och har samtidigt lätt för att samarbeta. Rollen kräver viss fysisk uthållighet och flexibilitet kring arbetstider. Du kan kommunicera på svenska och/eller engelska i arbetet både i tal och text.
Ansökan Rekrytering sker löpande, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig och att tillsammans skapa en trivsam och välkomnande miljö för våra gäster på Vadstena Klosterhotel.
Ersättning
Enligt överenskommelse
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena Klosterhotell AB
(org.nr 556266-1792) Arbetsplats
Vadstena Klosterhotel Jobbnummer
