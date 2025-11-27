Housekeeping vintersäsongen 2026
2025-11-27
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
Är du den vi söker?
Är du noggrann, effektiv och serviceinriktad? Vill du arbeta med fjället precis utanför dörren på en av Sveriges nordligaste skidorter, där kvalitet och gästnöjdhet alltid står i fokus? Då har vi jobbet för dig!
Inför vintersäsongen 2026 söker vi dig som vill arbeta med städning och förberedelse av hotellrum, lägenheter, vandrarhem och allmänna ytor i vackra Riksgränsen.
Välkommen att välkomna!
Arbetsuppgifter
Som en del av vårt housekeepingteam kommer du främst att:
• Städa och förbereda hotellrum, lägenheter, vandrarhem och allmänna ytor.
• Bidra till att gästerna möts av en ren, välkomnande och trivsam miljö.
• Arbeta tillsammans i team men även självständigt med ansvar för dina uppgifter.Profil
Vi söker dig som är:
• Noggrann, självgående och ansvarsfull.
• Van att arbeta i högt tempo och hålla hög kvalitet i ditt arbete.
• Flexibel och problemlösande, med gästens bästa i fokus.
• Positiv och serviceinriktad - och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Tidigare erfarenhet från serviceyrken är meriterande, men viktigast är att du har rätt inställning. Självklart får du en introduktion och stöttning från oss för att komma in i arbetet.Om företaget
Lapland Resorts AB - navet inom turism- och skidanläggningsverksamheten i Norra Sverige. Vi är en hotellkedja med fokus på natur- och skidturism samt konferenser och event. Vårt mål är att ge våra gäster en helhetsupplevelse med bästa service, det bästa boendet och spännande event. Våra anläggningar är de naturliga samlingspunkterna för fjällvandrare, fiskare och skidåkare. Våra gäster kan utöver hotellen välja att bo i stugor eller på vår camping.
Låktatjåkko Fjällstation är en helt unik anläggning med sängplatser, restaurang, bar, bastu och dusch nio km från Björkliden mitt i väglöst land, 1228 meter över havet.
Välkommen att besöka laplandresorts.se för med information.
Anställningsform: Säsongsanställning, Februari till maj, med chans till förlängning.
Omfattning: 80-100 %
Placeringsort: Riksgränsen
Tillträde: Enligt överenskommelse
Boende: Personalboende finns att tillgå
Sista dag att ansöka är Vi rekryterar löpande - vänta inte med din ansökan
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan varken CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens samt göra en kort video-presentation. Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater.
Vidare i processen kommer vi att be dig ladda upp ditt CV. Håll därför noga koll på din mail - och kom ihåg att även kontrollera skräpposten - eftersom detta utskick ibland kan hamna där. Det är viktigt att förstå att du ansöker utan CV initialt, men för att kunna gå vidare i processen behöver du ladda upp ditt CV i efterhand. Ersättning
