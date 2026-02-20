Housekeeping till Siggesta Gård - Sommar 2026

Siggesta Gård AB / Städarjobb / Värmdö
2026-02-20


Visa alla städarjobb i Värmdö, Vaxholm, Tyresö, Lidingö, Stockholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Siggesta Gård AB i Värmdö

Housekeeping till Siggesta Gård - Sommarsäsong 2026

Vill du arbeta på en av Värmdös vackraste destinationer i sommar?
Nu söker vi fler engagerade medarbetare till vårt Housekeeping-team på Siggesta Gård.

Under sommaren har vi hög beläggning med hotellgäster, bröllop, konferenser och event - och vi behöver därför förstärka vårt team med noggranna, drivna och positiva kollegor.

Siggesta Gård är en levande gård och mötesplats där natur, mat, upplevelser och människor står i centrum. Hos oss ska gästerna känna sig som hemma - och Housekeeping spelar en avgörande roll i den upplevelsen.

Publiceringsdatum
2026-02-20

Om tjänsten
Som medarbetare inom Housekeeping ansvarar du för:
-Städning och möblering av hotellrum och gemensamma utrymmen
-Säkerställa hög standard och kvalitet i varje detalj
-Samarbete med reception, restaurang och övriga avdelningar på Gården
-Att bidra till en trivsam och välkomnande miljö för våra gäster
-Tjänsten kan även kombineras med arbete i vår frukostservering

Vi söker dig som:
-Har erfarenhet av städ/lokalvård
-Gärna har erfarenhet av service eller frukostservering
-Är noggrann, strukturerad och har öga för detaljer
-Trivs i ett högt tempo och att ingen dag är den andra lik
-Är ansvarstagande och arbetar bra i team
-God svenska, engelska eller polska är meriterande

Körkort och tillgång till bil är inget krav men kommer underlätta för dig som sökande.

Vi erbjuder:
-En inspirerande arbetsplats i unik gårdsmiljö
-Ett engagerat team som arbetar med glädje och stolthet
-Varierande arbetsdagar
-En trygg arbetsgivare med kollektivavtal
-Ett värderingsstyrt bolag
-Eventuell möjlighet till boende

Arbetstider: Tidiga morgnar, kvällar och inkluderar helger, Tillträde och lön enligt överenskommelse

Period: Maj - Oktober eller enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: 75 % (timanställning) med möjlighet att arbeta mer vid högre beläggning.

Kontakt vid frågor: Aneta Cichy, Telefonnummer: 08-562 81 21
aneta.cichy@siggestagard.se

Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag.

Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig på Siggesta Gård

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Siggesta Gård AB (org.nr 556245-4941), https://www.siggestagard.se/

Arbetsplats
Siggesta Gård

Jobbnummer
9754490

Prenumerera på jobb från Siggesta Gård AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Siggesta Gård AB: