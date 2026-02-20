Housekeeping till Siggesta Gård - Sommar 2026
2026-02-20
Housekeeping till Siggesta Gård - Sommarsäsong 2026
Vill du arbeta på en av Värmdös vackraste destinationer i sommar?
Nu söker vi fler engagerade medarbetare till vårt Housekeeping-team på Siggesta Gård.
Under sommaren har vi hög beläggning med hotellgäster, bröllop, konferenser och event - och vi behöver därför förstärka vårt team med noggranna, drivna och positiva kollegor.
Siggesta Gård är en levande gård och mötesplats där natur, mat, upplevelser och människor står i centrum. Hos oss ska gästerna känna sig som hemma - och Housekeeping spelar en avgörande roll i den upplevelsen.Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Som medarbetare inom Housekeeping ansvarar du för:
-Städning och möblering av hotellrum och gemensamma utrymmen
-Säkerställa hög standard och kvalitet i varje detalj
-Samarbete med reception, restaurang och övriga avdelningar på Gården
-Att bidra till en trivsam och välkomnande miljö för våra gäster
-Tjänsten kan även kombineras med arbete i vår frukostservering
Vi söker dig som:
-Har erfarenhet av städ/lokalvård
-Gärna har erfarenhet av service eller frukostservering
-Är noggrann, strukturerad och har öga för detaljer
-Trivs i ett högt tempo och att ingen dag är den andra lik
-Är ansvarstagande och arbetar bra i team
-God svenska, engelska eller polska är meriterande
Körkort och tillgång till bil är inget krav men kommer underlätta för dig som sökande.
Vi erbjuder:
-En inspirerande arbetsplats i unik gårdsmiljö
-Ett engagerat team som arbetar med glädje och stolthet
-Varierande arbetsdagar
-En trygg arbetsgivare med kollektivavtal
-Ett värderingsstyrt bolag
-Eventuell möjlighet till boende
Arbetstider: Tidiga morgnar, kvällar och inkluderar helger, Tillträde och lön enligt överenskommelse
Period: Maj - Oktober eller enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: 75 % (timanställning) med möjlighet att arbeta mer vid högre beläggning.
Kontakt vid frågor: Aneta Cichy, Telefonnummer: 08-562 81 21aneta.cichy@siggestagard.se
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig på Siggesta Gård Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Siggesta Gård AB
(org.nr 556245-4941), https://www.siggestagard.se/ Arbetsplats
Siggesta Gård Jobbnummer
9754490