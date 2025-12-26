Housekeeping (tent keeping) till Surflogiet
2025-12-26
Housekeeping (tent keeping)
Om Surflogiet
Precis vid stranden på Gotlands västra sida i skuggan av de hundra år gamla martallarna ligger Surflogiet. Ett litet paradis med rötterna i surfkulturen, ett stort hjärta för livsstilen och hur vi tar hand om jorden vi lever på.
Verksamheten består av 30 bäddar fördelat på 11 tält. Vi har ett eventtält för grupp och konferens, en restaurang/bar, en reception, ett kök, en kallskänk, ett frukostkök. Surflogiet serverar frukost 7:30-10 samt mat från 11:30 - 22:00.
Vi har högt fokus på hållbarhet och du kommer att arbeta i en miljö där vi i så stor utsträckning som möjligt använder lokala och ekologiska råvaror, vårt eget kranvatten, samt är plastfria till förmån för det hållbara samhället.
Om tjänsten:
Vi söker städpersonal till Surflogiet!
Vi söker någon med öga för detaljer och som andas noggrannhet! Du kommer att bli en del av ett väldigt glatt och positivt gäng som jobbar tätt ihop. Tillsammans med ditt team ansvarar ni för att våra tält levereras med högsta standard och ger alltid det lilla extra så att tälten andas magi!
Andra ansvarsområden är bland annat också att se till att de allmänna utrymmena som dusch, wc och bastu håller hög standard och renlighet.
Om dig
Vi ser gärna att du:
• Är ordningsam och noggrann
• Har en stark blick för detaljer och definierar inredning som en livsstil
• Arbetar bra i team
• Initiativrik
• Är positiv och en problemlösare
• Är strukturerad och följer instruktioner samtidigt som du förstår när det gäller att vara flexibel
Vi på Surflogiet är ett glatt och positivt team som arbeta tätt tillsammans för att skapa bästa upplevelsen för alla våra besökare. Vi brinner för service och vill att alla ska trivas.
Kom och var en del av vår sommarsäsong 2026!
Vi erbjuder personalboende i Tofta för våra medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
För enkelhetens skull använd formuläret på våran hemsida under fliken "work"
E-post: hedda@surflogiet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HOUSEKEEPING 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surflogiet AB
(org.nr 556925-5085), https://www.surflogiet.se
Eskelhem Toftavägen 374 (visa karta
)
622 66 GOTLANDS TOFTA Jobbnummer
9663900