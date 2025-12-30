Housekeeping Supervisor sökes till nya Thon Hotel Vasa

Thon Hotell Stockholm AB / Städarjobb / Stockholm
2025-12-30


Visa alla städarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Thon Hotell Stockholm AB i Stockholm

Thon Hotel Vasa blir ett premiumhotell med höga ambitioner. Hos oss ska varje gäst känna sig väntad och välkommen. Restaurang, bar och möten blir viktiga delar av vår verksamhet.
Hotellet ligger på Vasagatan 20 i hjärtat av Stockholm, i en vacker, totalrenoverad fastighet från slutet av 1800-talet med sju våningar och 144 rum.
Vi ska skapa ett extraordinärt hotell, och nu söker vi dig som vill vara med!
Vi söker en erfaren och serviceinriktad Housekeeping Supervisor. Du är professionell, noggrann och ser de små detaljerna som gör skillnad. Du är personlig i ditt bemötande av såväl gäster som kollegor. Du sprider positiv energi och är både lyhörd och stresstålig. Du har god organisationsförmåga.

Som Housekeeping supervisor på Thon Hotel Vasa består arbetet av bland annat:

Våningsnärvaro under daglig drift för säkerställande av kvalité

Säkerställa att rätt material, kemikalier och utrustning finns tillhanda för våra medarbetare

Hantera "Lost and Found"

Vara hjälpsam mot kollegor samt vid behov städa rum

Säkerställa att "special request" tas om hand samt VIP och visningsrum

Introduktion och upplärning av nyanställda

Arbetsfördelning inom avdelningen

Driva projekt på våningarna

Rapportera fel och underhållsbehov till fastighet

Samarbeta med hotellets övriga avdelningar för att säkerställa en gästupplevelse i världsklass. Målet är att varje gäst känner sig som en hedersgäst

För att trivas och lyckas i denna position bör du:

Vara noggrann och detaljorienterad

Kunna arbeta självständigt och i ett team

Ha god förmåga att kommunicera på svenska och ha goda kunskaper i engelska

Ha en positiv attityd och tycka om att göra det lilla extra för våra hotellgäster

Trivas med skiftande arbetstider inklusive helger

Vi erbjuder:

Möjlighet att vara med från start och forma ett nytt premiumhotell

En arbetsplats med stark servicekultur och utvecklingsmöjligheter

Ett engagerat team där vi tillsammans skapar något unikt

Att bli en del av den stora Thon-koncernen som finns i flera länder

Rollen söks via vårt rekryteringsverktyg.
Vi är medlemmar i Visita och har kollektivavtal med Unionen och Hotell-och Restaurangfacket.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6963523-1769976".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Thon Hotell Stockholm AB (org.nr 559467-5380), https://olavthon.teamtailor.com
Thon Hotel Vasa (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Thon Gruppen

Jobbnummer
9666346

Prenumerera på jobb från Thon Hotell Stockholm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Thon Hotell Stockholm AB: