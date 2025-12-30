Housekeeping Supervisor sökes till nya Thon Hotel Vasa
2025-12-30
Thon Hotel Vasa blir ett premiumhotell med höga ambitioner. Hos oss ska varje gäst känna sig väntad och välkommen. Restaurang, bar och möten blir viktiga delar av vår verksamhet.
Hotellet ligger på Vasagatan 20 i hjärtat av Stockholm, i en vacker, totalrenoverad fastighet från slutet av 1800-talet med sju våningar och 144 rum.
Vi ska skapa ett extraordinärt hotell, och nu söker vi dig som vill vara med!
Vi söker en erfaren och serviceinriktad Housekeeping Supervisor. Du är professionell, noggrann och ser de små detaljerna som gör skillnad. Du är personlig i ditt bemötande av såväl gäster som kollegor. Du sprider positiv energi och är både lyhörd och stresstålig. Du har god organisationsförmåga.
Som Housekeeping supervisor på Thon Hotel Vasa består arbetet av bland annat:
Våningsnärvaro under daglig drift för säkerställande av kvalité
Säkerställa att rätt material, kemikalier och utrustning finns tillhanda för våra medarbetare
Hantera "Lost and Found"
Vara hjälpsam mot kollegor samt vid behov städa rum
Säkerställa att "special request" tas om hand samt VIP och visningsrum
Introduktion och upplärning av nyanställda
Arbetsfördelning inom avdelningen
Driva projekt på våningarna
Rapportera fel och underhållsbehov till fastighet
Samarbeta med hotellets övriga avdelningar för att säkerställa en gästupplevelse i världsklass. Målet är att varje gäst känner sig som en hedersgäst
För att trivas och lyckas i denna position bör du:
Vara noggrann och detaljorienterad
Kunna arbeta självständigt och i ett team
Ha god förmåga att kommunicera på svenska och ha goda kunskaper i engelska
Ha en positiv attityd och tycka om att göra det lilla extra för våra hotellgäster
Trivas med skiftande arbetstider inklusive helger
Vi erbjuder:
Möjlighet att vara med från start och forma ett nytt premiumhotell
En arbetsplats med stark servicekultur och utvecklingsmöjligheter
Ett engagerat team där vi tillsammans skapar något unikt
Att bli en del av den stora Thon-koncernen som finns i flera länder
Rollen söks via vårt rekryteringsverktyg.
Vi är medlemmar i Visita och har kollektivavtal med Unionen och Hotell-och Restaurangfacket. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Detta är ett heltidsjobb.
Thon Hotell Stockholm AB
(org.nr 559467-5380), https://olavthon.teamtailor.com
Thon Hotel Vasa (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Thon Gruppen Jobbnummer
9666346