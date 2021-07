Housekeeping/Styling - Nordic Choice Commercial Services AB - Städarjobb i Östersund

Nordic Choice Commercial Services AB / Städarjobb / Östersund2021-07-07Det finns en anledning till att det är just du som önskar att jobba i Nordic Choice Hotels. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 16.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!Vill du arbeta i Norra Europas mest kreativa och expansiva hotellkedja? Är du en person som tycker om utmaningar och strävar efter att vara unik? Nordic Choice Hotels har pushat innovation inom hotellmarknaden i åratal. Vi är övertygade om att stor talang kan komma från var som helst. Vi är aldrig genomsnittliga - är du?Om Frösö Park HotelVälkommen till Östersund och Frösön, med 3 minuter till Åre/Östersund flygplats och en bedårande utsikt mot fjällvärlden kan du på Frösö Park Hotel mötas, äta, sova, träna, vila, njuta och jobba, året runt.Här finner du ett fantastiskt spa, utomhusaktiviteter runt knuten med golf, löpning, cykling, utomhusgym, hinderbana och Sveriges största hotell-gym. Här kan du låta pulsen gå upp och landa - samla ny kraft och inspiration.Under sommaren behöver vi fylla på med talangfulla och positiva lagspelare som tillsammans med oss kan ge våra gäster en upplevelserik och härlig sommarvistelse.Vi söker medarbetarePå vår avdelning housekeeping ser du till att säkerställa att hotellet och hotellrummen är rena och fina, att kuddarna är puffade, att alla våra ytor är inbjudande och håller en hög kvalitet. Du kommer att få jobba med ett glatt och effektivt gäng, vi ser gärna att du är en lagspelare och även kan rycka in på fler avdelningar.TjänsterHousekeepingHousekeeping/Styling (dokumenterad erfarenhet krävs)Vi tror att du som kommer trivas hos ossHar en varm och omtänksam personlighetDu tycker att det är roligt att småprata med både stora och små, och att göra någons dag lite bättre med små medelDu ser det stora i det lilla och har en känsla för detaljer och kan ta snabba beslut när det behövsDu är självständig och flexibel och gillar ett högt tempoErfarenhet och färdigheterVi ser gärna att du har B - körkortUtbildning inom service är meriterandeFör att klara av jobbet måste du vara strukturerad i ditt arbete och kunna hantera stressiga situationerBör behärska både Engelska och SvenskaVi ger digEn härlig arbetsmiljö på en levande arbetsplats där ingen dag är den andre lik. Härliga kollegor som tillsammans ser till att lyfta varandra. Hotellet ligger naturskönt med mängder av outdoor-aktiviteter precis utanför dörren, hotellet har dessutom ett stort gym, prisbelönt spa och en stor restaurang.Gör din ansökan till vår Housekeeping manager via mail: gustav.tegnander@frosoparkhotel.se Varaktighet, arbetstid2021-07-07Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-31Nordic Choice Commercial Services AB5852744