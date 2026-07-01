Housekeeping Sommar
CIC Operations Göteborg AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-07-01
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Är du en noggrann och serviceinriktad person som fortfarande söker sommarjobb?
Vill du bli en del av vårt fantastiska housekeeping-team på Thon Partner Hotel Dockyard under sommaren?
Då kan detta vara möjligheten för dig!
Om oss: Thon Partner Hotel Dockyard är en hemtrevlig anläggning belägen precis vid Göteborgs Älv.
Vi strävar efter att erbjuda våra gäster en minnesvärd och komfortabel vistelse. För att uppnå detta är vårt housekeeping-team avgörande.
Vi söker nu engagerade medarbetare som vill vara med och skapa en ren och inbjudande miljö för våra gäster.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Städa och iordningställa hotellrum enligt våra kvalitetsstandarder
Ansvara för allmänna utrymmen och säkerställa att de är rena och välkomnande
Rapportera eventuella skador eller problem till ansvarig
Samarbeta med övriga teammedlemmar för att säkerställa en smidig arbetsprocess
Vi söker dig som:
Är noggrann och har ett öga för detaljer
Har en positiv attityd och gillar att arbeta i team
Kan arbeta flexibla timmar, inklusive helger och kvällar
Har tidigare erfarenhet av städning, gärna inom hotellbranschen.
Vi erbjuder:
Ett stimulerande och dynamisk arbetsmiljö
Ett trevligt team med bra sammanhållning
Möjlighet att arbeta extra efter sommaren.
Ansökan: Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Skicka din ansökan och CV till dockyard.admin@olavthon.se
. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: dockyard.admin@olavthon.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare CIC Operations Göteborg AB
(org.nr 559449-4295)
Skeppet Ärens Veg 23 (visa karta
)
426 71 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Thon Partner Hotel Dockyard Jobbnummer
9986321