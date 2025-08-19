Housekeeping söker mångsidig stjärna
Vi söker en mångsidig stjärna till teamet på Housekeeping
Nu söker vi en noggrann och engagerad kollega till teamet på Housekeeping - en lagspelare med känsla för service, kvalitet och arbetsglädje!
Som en del av teamet är din huvudsakliga uppgift att se till att våra hotellrum, konferensrum, allmänna utrymmen och personalytor är inbjudande, välstädade och välkomnande - varje dag.
Men jobbet slutar inte där. Ibland innebär det också att måla en vägg, plantera blommor, laga något som gått sönder eller ge en konferenslokal lite extra omsorg inför ett event. Hos oss gör vi det som behövs för att både gäster och kollegor ska trivas!
Arbetet är fysiskt och till stor del självständigt, men du är alltid en viktig del av teamet. Vi stöttar varandra, tar ansvar - och har roligt på vägen.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Städning av hotellrum, konferensrum och gemensamma utrymmen
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Enklare underhåll och fix, måla, plantera, laga småsaker
Förbereda lokaler inför event och ankomster
Bidra till gästernas trivsel genom ett gott värdskap
Samarbeta med övriga avdelningar för att skapa en smidig helhet
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av hotellstädning eller liknande servicearbete (meriterande men inte ett krav)
Är noggrann, effektiv och har öga för detaljer
Tar ansvar och hugger i där det behövs
Har god samarbetsförmåga och trivs i ett team
Är flexibel och anpassar dig till förändringar
Talar svenska (eller engelska) och kan följa instruktioner
Vi ligger ca 2,5 km från allmänna kommunikationer och arbetstiderna är varierande, varför det är en fördel om du har tillgång till egen bil.
Vi erbjuder dig:
Ett varmt och engagerat team
En arbetsmiljö som präglas av kvalitet, hållbarhet och arbetsglädje
Omväxlande arbetsdagar i en unik miljö
Möjlighet att utvecklas och växa i din roll
Tjänstgöring dagtid, kvällar och helger enligt schema
Kollektivavtal med pension, försäkringar och schyssta villkor
Friskvårdsbidrag och träningsmöjligheter
En arbetsplats där både verksamhetens och dina möjligheter att växa är viktiga
Tjänsten är på 80-100% i överenskommelse med rätt kandidat
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 15 september. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande, så sök så snart du kan.
Skicka ditt CV och personliga brev till anna.frank@runo.se
. Skriv: Housekeeping på ärenderaden.
Du som söker samtycker i samband med din ansökan till att Runö Möten & Events får nyttja dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbetet kopplat till detta rekryteringsärende i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter sparas i upp till 24 månader.
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Vi tar endast emot ansökningar via mail
E-post: anna.frank@runo.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Housekeeping". Omfattning
Ideella fören LOs folkhögskola Runö med firmaRun
Näsvägen 100 (visa karta
)
184 44 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Runö Möten & Events
Husfru
Anna Frank anna.frank@runo.se 0855538017
