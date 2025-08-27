Housekeeping/Rumsstäd
Elite Hotels Of Sweden AB / Städarjobb / Skellefteå Visa alla städarjobb i Skellefteå
2025-08-27
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elite Hotels Of Sweden AB i Skellefteå
, Luleå
, Umeå
, Örnsköldsvik
, Kiruna
eller i hela Sverige
Om Tjänsten
The Wood Hotel söker fler team player inom housekeeping, dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ansvara för städning på hotellrum och de lokala ytorna på hotellet så som restaurang, gästtoaletter och konferensrum. Du upprätthåller renligheten på hotellet samt ser till att hotellens städ och miljökoncept efterföljs.
Här får du utrymme att vara kreativ och själv bidra till att skapa ett vackert och inbjudande hotell som våra gäster vill komma till, stanna på och återvända till. Ditt bidrag är helt centralt för att vi ska kunna leverera gästupplevelser av hög kvalitet.
Vi söker dig som vågar synas, vågar fråga och vågar tar egna initiativ. Du är professionell och serviceinriktad i ditt bemötande så väl mot gäster som kollegor. Självklart är du stresståligt, lyhörd, sprider positiv energi och har en bra organisationsförmåga. Tidigare erfarenhet av hotellarbete inom rumsstäd är meriterade och du pratar och förstår svenska.
Som team player på The Wood Hotel blir du en del av en inspirerande och dynamisk miljö där kvalitet och hållbarhet stå i fokus. Våra ledord är passion, inspiration och omtanke. Viktigt för oss är att både du och gästerna trivs och har roligt.
Praktikaliteter:
Arbetstider: Dagtid, helger förekommer
Omfattning: Enligt överenskommelse
Start: Snarast möjligt
Lön: Enligt kollektivavtal
För frågor om tjänsten kontakta: wimon@woodhotel.se
Sista dag att ansöka är Urval kommer ske löpande, vi rekommenderar därför att du inte väntar med din ansökan!
Vi ser framemot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elite Hotels Of Sweden AB
(org.nr 556248-5259), https://www.elite.se/sv/ Arbetsplats
Elite Hotels Kontakt
Wimon Phoothong wimon@woodhotel.se Jobbnummer
9478375