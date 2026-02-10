Housekeeping på Seläter Camping
Seläter Camping ligger rofyllt belägen några få kilometer från Strömstad Centrum och med Strömstad Golfklubb som närmsta granne.
På vårt område har vi ca 350 campingplatser med tre servicehus och närmare 70 stugor, som fylls till brädden under sommarmånaderna
En av de viktigaste uppgifterna är att se till så att våra gäster får bo i en ren och fräsch miljö under sin vistelse hos oss.
Dina arbetsuppgifter är att städa stugor, glampingtält och servicehus samt viss soptömning på området. Vi söker dig som är noggrann och med ett öga för detaljer. Du kan jobba i ett högt tempo med blandade arbetsförhållanden. Du behöver vara över 18 år, kommunicera på engelska, och gärna svenska och /eller norska och ha B-körkort. Tjänsten innebär skiftande arbetstider från tidig morgon till kväll, dag och helger under juni till augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: jobb@selater.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Housekeeping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Seläter Camping AB
