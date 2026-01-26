Housekeeping Assistant / Platsanvarigt Varanhelg

SOL Facility Services AB / Städarjobb / Stockholm
2026-01-26


Visa alla städarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos SOL Facility Services AB i Stockholm, Huddinge, Upplands-Bro, Österåker, Nynäshamn eller i hela Sverige

Job Advertisement - Assistant Housekeeping / Houseman (Every Other Weekend Platsansvarig)

Location: [City / Hotel / Facility]
Employment type: Full-time / Part-time
Start date: As soon as possible / [Date]

We are looking for an Assistant Housekeeping / Houseman

Do you like working in a practical role where you help keep the hotel clean, organized, and welcoming? We are now looking for a service-minded and responsible team member who will mainly work with cleaning rooms and houseman tasks, and every other weekend take the role as platsansvarig (shift/site responsible).

Your responsibilities will include:

Cleaning guest rooms and public areas

Houseman tasks such as:

Refilling supplies and amenities

Handling linen delivery and laundry flow

Keeping storage rooms tidy and organized

Assisting housekeeping staff during the shift

Every other weekend: Platsansvarig duties, such as:

Leading and supporting the team on shift

Making sure routines and quality standards are followed

Handling urgent issues and prioritizing tasks

Being the main contact person on-site during the weekend

We are looking for someone who:

Has experience in housekeeping, cleaning, or hotel/facility services (preferred)

Is reliable, organized, and likes responsibility

Can work independently and solve problems quickly

Has good teamwork and communication skills

Pays attention to detail and works efficiently

Speaks English (Swedish is a plus)

We offer:

A stable position with clear routines

Training for both housekeeping and platsansvarig responsibilities

A supportive team and professional workplace

Competitive salary based on experience

Opportunities to grow within the organization

Apply now

Send your CV and application to: [email address]
Or apply via: [website link]

Last day to apply: [Date]
We review applications continuously - apply today!

If you want, I can also write this in Swedish with the right wording (Platsansvarig / Husfru / Houseman) so it fits perfectly for Sweden .

can you put it into Swedish

Självklart! Här är en svensk version med tydligt upplägg och rätt ton

Platsannons - Housekeeping / Houseman (Platsansvarig helg)

Vi söker en Housekeeping / Houseman med ansvar varannan helg

Trivs du i en praktisk roll där du är med och skapar en ren, trivsam och välkomnande miljö? Vi söker nu en ansvarstagande och serviceinriktad medarbetare som främst arbetar med rumsstädning och houseman-uppgifter, och som varannan helg tar rollen som platsansvarig.

Publiceringsdatum
2026-01-26

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

Städning av hotellrum och allmänna ytor

Houseman-uppgifter såsom:

Påfyllning av material, amenities och städvagnar

Hantering av linneflöde och tvätt

Hålla ordning i förråd och gemensamma utrymmen

Stötta housekeepingteamet under arbetspasset

Varannan helg ingår även rollen som platsansvarig, vilket innebär:

Ansvara för den dagliga driften under helgpasset

Stötta och leda teamet i det operativa arbetet

Säkerställa att rutiner och kvalitetskrav följs

Prioritera arbetsuppgifter och hantera eventuella avvikelser

Vara kontaktperson på plats vid behov

Vi söker dig som

Har erfarenhet av städ/housekeeping eller liknande (meriterande)

Är noggrann, effektiv och tycker om att arbeta fysiskt

Är ansvarstagande och trygg med att ta egna beslut

Har god samarbetsförmåga och är lösningsorienterad

Kan arbeta både självständigt och i team

Talar svenska eller engelska (svenska är meriterande)

Vi erbjuder

En trygg anställning med tydliga rutiner

Introduktion och upplärning i både städ och platsansvar

Ett trevligt team och ett professionellt arbetsklimat

Lön enligt avtal/överenskommelse

Möjlighet till utveckling inom verksamheten

Tjänsten Ingår 6 månaders provanställning.

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SOL Facility Services AB (org.nr 556355-1349)

Jobbnummer
9704235

Prenumerera på jobb från SOL Facility Services AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos SOL Facility Services AB: