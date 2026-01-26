Housekeeping Assistant / Platsanvarigt Varanhelg
Job Advertisement - Assistant Housekeeping / Houseman (Every Other Weekend Platsansvarig)
Location: [City / Hotel / Facility]
Employment type: Full-time / Part-time
Start date: As soon as possible / [Date]
We are looking for an Assistant Housekeeping / Houseman
Do you like working in a practical role where you help keep the hotel clean, organized, and welcoming? We are now looking for a service-minded and responsible team member who will mainly work with cleaning rooms and houseman tasks, and every other weekend take the role as platsansvarig (shift/site responsible).
Your responsibilities will include:
Cleaning guest rooms and public areas
Houseman tasks such as:
Refilling supplies and amenities
Handling linen delivery and laundry flow
Keeping storage rooms tidy and organized
Assisting housekeeping staff during the shift
Every other weekend: Platsansvarig duties, such as:
Leading and supporting the team on shift
Making sure routines and quality standards are followed
Handling urgent issues and prioritizing tasks
Being the main contact person on-site during the weekend
We are looking for someone who:
Has experience in housekeeping, cleaning, or hotel/facility services (preferred)
Is reliable, organized, and likes responsibility
Can work independently and solve problems quickly
Has good teamwork and communication skills
Pays attention to detail and works efficiently
Speaks English (Swedish is a plus)
We offer:
A stable position with clear routines
Training for both housekeeping and platsansvarig responsibilities
A supportive team and professional workplace
Competitive salary based on experience
Opportunities to grow within the organization
Platsannons - Housekeeping / Houseman (Platsansvarig helg)
Vi söker en Housekeeping / Houseman med ansvar varannan helg
Trivs du i en praktisk roll där du är med och skapar en ren, trivsam och välkomnande miljö? Vi söker nu en ansvarstagande och serviceinriktad medarbetare som främst arbetar med rumsstädning och houseman-uppgifter, och som varannan helg tar rollen som platsansvarig.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Städning av hotellrum och allmänna ytor
Houseman-uppgifter såsom:
Påfyllning av material, amenities och städvagnar
Hantering av linneflöde och tvätt
Hålla ordning i förråd och gemensamma utrymmen
Stötta housekeepingteamet under arbetspasset
Varannan helg ingår även rollen som platsansvarig, vilket innebär:
Ansvara för den dagliga driften under helgpasset
Stötta och leda teamet i det operativa arbetet
Säkerställa att rutiner och kvalitetskrav följs
Prioritera arbetsuppgifter och hantera eventuella avvikelser
Vara kontaktperson på plats vid behov
Vi söker dig som
Har erfarenhet av städ/housekeeping eller liknande (meriterande)
Är noggrann, effektiv och tycker om att arbeta fysiskt
Är ansvarstagande och trygg med att ta egna beslut
Har god samarbetsförmåga och är lösningsorienterad
Kan arbeta både självständigt och i team
Talar svenska eller engelska (svenska är meriterande)
Vi erbjuder
En trygg anställning med tydliga rutiner
Introduktion och upplärning i både städ och platsansvar
Ett trevligt team och ett professionellt arbetsklimat
Lön enligt avtal/överenskommelse
Möjlighet till utveckling inom verksamheten
Tjänsten Ingår 6 månaders provanställning. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SOL Facility Services AB
(org.nr 556355-1349) Jobbnummer
9704235