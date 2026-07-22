Housekeeping
Hasse på sjökanten AB / Städarjobb / Jönköping Visa alla städarjobb i Jönköping
2026-07-22
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Housekeeping sökes – Erfaren hotellstädare
Vill du arbeta på ett av Jönköpings vackrast belägna hotell?
Hasse på Sjökanten, vackert beläget vid Rocksjön, söker nu en erfaren hotellstädare till vårt housekeeping-team.
Vi söker dig som brinner för ordning, kvalitet och service och som vet vad som krävs för att skapa en förstklassig upplevelse för våra hotellgäster.
Vi söker dig som:
Har minst 3 års dokumenterad erfarenhet av hotellstädning.
Är noggrann, effektiv och har ett öga för detaljer.
Tar stort eget ansvar och arbetar självständigt.
Trivs i ett högt tempo utan att kompromissa med kvaliteten.
Är flexibel och kan arbeta både vardagar och helger.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Städning och iordningställande av hotellrum.
Städning av allmänna utrymmen.
Säkerställa att hotellets höga kvalitetsstandard alltid upprätthålls.
Samarbete med reception och övriga avdelningar för att ge gästerna den bästa möjliga upplevelsen.
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med ett härligt team.
En vacker arbetsmiljö vid Rocksjön.
Tjänst enligt överenskommelse.
Observera: Vi söker endast dig som har minst två års erfarenhet av hotellstädning. Ansökningar som inte uppfyller detta krav kommer inte att beaktas.
Skicka din ansökan med CV till info@hassepasjokanten.se
.
Vi rekryterar löpande – skicka gärna din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: info@hassepasjokanten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Housekeeping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hasse på sjökanten AB
(org.nr 556788-4381)
Rekrytvägen 5 (visa karta
)
553 05 JÖNKÖPING Jobbnummer
10009575