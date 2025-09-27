Housekeeping
2025-09-27
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
, Stockholm
Hotell Prinshöjden är ett modernt och personligt hotell, beläget centralt i Katrineholm. Vi erbjuder rymliga minivillor och gästlägenheter där husdjur är varmt välkomna.
Om Prinshöjden Hotell
Prinshöjden drivs av oss David och Andreas, tillika familj som har tre barn och hund. Vi drivs av att skapa en familjär vistelse för våra gäster med en fantastisk service.
Vi har skapat ett nytt modernt hotellkoncept i Sörmland med topprecensioner på Booking, Expedia m.fl. Hotell Prinshöjden består idag av sex unika och rymliga boenden av olika storlek som har fullt utrustade kök, vardagsrum, badrum och privat parkering. Vi arbetar hårt för att ta hand om alla våra gäster, både fyrbenta och tvåbenta, för en fantastisk upplevelse hos oss.
Hos oss får du ingå i vårt lilla team där det finns mycket flexibilitet och snabba beslutsvägar. Som housekeeper har du fokus på att städa och göra iordning våra rum för nya gäster.
Läs mer på vår hemsida här: prinshojdenhotel.se
Om dig
Vi söker dig som har minst 1 års erfarenhet från städ på hotell. Du är noggrann, gillar att hålla ordning och har öga för detaljer. Du är duktig på att kontrollera ditt egna arbete och hålla hög kvalité i din egna städning.
Du förstår instruktioner på svenska (alternativt bra engelska), plikttrogen, rökfri på arbetet, trygg och har lätt för att samarbeta. Vana vid husdjur, då vi är ett hund och kattvänligt hotell, samt själva har en hund.
Minst 1 års erfarenhet av housekeeping
Läsa och kommunicera gott på svenska
Noggrann och öga för detaljer
Vana vid husdjur som hund och katt
Som ett litet team söker vi efter dig som är flexibel och kan hjälpa till där och när det behövs.Publiceringsdatum2025-09-27Dina arbetsuppgifter
Städning & bäddning
Tvätta
Mangla och stryka sängkläder
Göra frukost
Vi erbjuder
Behovsanställning vardagar och helger. Friskvårdsbidrag. Arbetstider 10.30-15.00.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
