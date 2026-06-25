Housekeeping - Extra Vid Behov - Sommarjobb - 2026
Elite Hotels Of Sweden AB / Städarjobb / Helsingborg Visa alla städarjobb i Helsingborg
2026-06-25
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Som hotellstädare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ansvara för städning på hotellrum och de lokala ytorna på hotellet så som bland annat lobby, restauranger, gästtoaletter och konferensrum.
Du upprätthåller renligheten på hotellet samt ser till att hotellens städ- och miljökoncept efterföljs.
Tjänsten kan komma att dels innefatta lokalstäd dels hotellrumsstäd. Arbetstid kan komma att gälla från kl.06.00 och arbete vardagar samt helger.
Vi söker dig som vågar synas, vågar fråga och tar egna initiativ. Du är professionell och personlig i ditt bemötande av såväl gäster som kollegor. Självklart är du stresstålig, lyhörd, sprider positiv energi och har en bra organisationsförmåga. Du har tidigare erfarenhet av hotellarbete inom städning och pratar och förstår svenska.
Praktikaliteter:
Arbetstider: Varierande
Omfattning: Extra vid behov
Start: Omgående
Lön: Enligt kollektivavtal
För frågor om tjänsten kontakta: Pierre.stark@elite.se
Sista dag att ansöka är Urval kommer ske löpande, vi rekommenderar därför att du inte väntar med din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7970605-2070709". Arbetsgivare Elite Hotels Of Sweden AB
(org.nr 556248-5259), https://career.elite.se
Kungstorget 6 (visa karta
)
251 10 HELSINGBORG Arbetsplats
Elite Hotels Jobbnummer
9978770