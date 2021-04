Housekeeper/servis/allt-i-allo som älskar vackra miljöer till pr - Watersheds AB - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Stockholm

Watersheds AB / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Stockholm2021-04-12TJÄNST/START/LÖNEn otroligt spännande tjänst som Housekeeper med arbetsuppgifter som innefattar städning, tvättning, servering, dekoration, "piff", värdskap och annan kompetens som kanske kan passa.Heltid, tillsvidare med start omgående. Kvällar och helger kan förekomma.Du blir direktanställd av vår uppdragsgivare med vilken du även förhandlar lön med.Du rapporterar till Housemanager.PROFILÄven med rätt profil, snarare än tidigare kunskap kan du bli vår pärla!Du får gärna ha en färgrik bakgrund med all möjlig typ av erfarenhet.Du behöver ha hög integritet i kombination med värme, humor, egen detaljstyrning, förståelse, mental skärpa och ödmjukhet. Du behöver vara en person som älskar flexibilitet och att leva i flödet med ditt arbete. Sommar och vinter kan innehålla intensiva perioder. Du ska helst ha jobbat i liknande positioner, gärna någon erfarenhet i en privat familj eller från yacht och gärna ha körkort och bil.ARBETSUPPGIFTER/MILJÖDina kollegor är ett fantastiskt team och du jobbar i en sammanhang utöver det vanliga med internationella gäster och familj både i privatbostaden och tillhörande fastigheter.Vi önskar att du tillsammans med organisationen jobbar miljövänligt, resurssmart, tryggt och på en hög nivå. Du har en personlighet som gör dig helt charmerande när du idkar värdskap gentemot gäster, familj och kollegor.Du kommer vara en central del i familjens och anläggningens behov gällande barnpassning (både familjens och gästernas), städning, hålla ordning, kvalitetssäkra , tvätta fönster och ta hand om tvätt, dukning, servering, dekorering m.m.Du behöver:gärna inneha körkort, gärna egen bil samt egen bostad.vara helt bekväm med det svenska och engelska språket.ha hög intrigitet.ha erfarenhet av liknande jobb samt gärna internationell erfarenhet i någon form.ha en känsla för estetik, noggrannhet, inredning, detaljer.vara proaktiv, prestigelös, trygg och inte bli starstruck.ha en kombination av värme, förståelse och vara mentalt skärpt.ha ett genuint intresse av att på hög nivå ge service, hålla en toppkvalitet.vara noggrann, lojal, flexibel - lämnar ingenting oavslutat.vara stresstålig och vass på att organisera.känna att städning, möta gäster, servera, tvätta och hålla ordning och reda är något du verkligen genuint tycker om att arbeta med.ANSÖKANVi tar bara emot ansökningar genom vårt rekryteringsverktyg (inte mail eller telefon!). Svara på alla frågor och se till att du är anträffbar via mail så snart vi kallar till intervju.Att ingå i Sasongspersonal.se ( http://sasongspersonal.se/) innebär att vi ställer extra höga krav på att du ska kunna leverera omedelbart! Vi söker dig som har hög arbetsmoral, servicenärvaro, erfarenhet, som är initiativtagande, lyhörd inför kundernas behov, flexibel nog att rycka in där det behövs, gillar kombinationen av teamwork och självständigt arbete/ansvar. Vidare ska du kunna ha kul, njuta och känna dig trygg under din anställning.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-12Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-15Watersheds AB5684586