Housekeeper Scandic Park, extra vid behov
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Lugnt beläget invid Humlegården på Östermalm med en kort och mysig promenad från Stureplan ligger Scandic Park!
Hos oss på Scandic Park är den familjär stämning viktig, både för våra gäster men även för oss medarbetare på hotellet. Vi anser att gott samarbete och förstklassig service är receptet på framgång.
Några som följt denna trend är några av våra landslag, som vi alltid hoppas väljer Scandic Park som deras förstahandsval. Så vill du arbeta på ett hotell med skön atmosfär och tillsammans med oss ge våra gäster en magisk upplevelse? Då är du den vi söker!
Nu söker vi en housekeeper till Scandic Park.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Du agerar värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss – och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad innebär rollen?
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för den viktiga uppgiften att hotellet håller en hög standard avseende helt och rent och ser till att våra gäster få en "wow-känsla" när de kliver in på hotellet och i sitt hotellrum. I rollen ingår bland annat att städa hotellrum, korridorer, pentry samt allmänna utrymmen. Du och dina kollegor bidrar till den allmänna ordningen i hotellets lokaler, hanterar tvätt och fyller på våra förråd.
Vem är du?
För att trivas i rollen behöver du vara noggrann och ha ett öga för detaljer. Det är viktigt att du har en god fysik, är flexibel och har god samarbetsförmåga då alla medarbetare tillsammans ansvarar för gästens upplevelse. Du sprider god energi runt dig och är en omtänksam kollega. Du har tidigare vana från städyrket, gästbemötande och kan kommunicera på svenska. Då vi använder Ipads behöver du ha viss datorvana. Tidigare erfarenhet från hotell är meriterande.
Information om tjänsten
Tjänsten är en anställning för enstaka dagar båda helger och vardagar på extra vid behov. Arbetstider kan variera.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa mer om vår kultur, vad tjänsten innebär och om våra förmåner!
Allt börjar med dig. Att arbeta på ett av våra hotell innebär att vara en del av ett team där omtanke, samarbete och små vardagsögonblick gör skillnad. Du hjälper till att skapa den varma, hemlika känslan som kännetecknar Scandic – genom att vara närvarande, här och nu, och låta detaljerna räknas.
Vissa dagar går snabbt, andra är mer förutsägbara – ingen dag är den andra lik. Men det som alltid består är lagandan. Ni ställer upp för varandra, löser saker när de händer och är stolta över att leverera kvalitet – även när tempot är högt. Och när ni gör det vill gästerna inte bara njuta av sin vistelse – de vill komma tillbaka.
Så arbetar vi på Scandic
Vi är som bäst när vi arbetar tillsammans – över roller, hotell och team – och fokuserar på det som gör verklig skillnad i vardagen. Våra värderingar vägleder hur vi agerar och levererar: Be Pro, Be Bold, Be Caring och Be You.
Om du tror att fantastisk gästfrihet skapas genom samarbete, konsekvent kvalitet och små välgjorda ögonblick, kommer du att känna dig som hemma hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels Aktiebolag
(org.nr 556299-1009)
114 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Scandic Park Jobbnummer
9959831