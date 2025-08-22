Housekeeper & Frukostvärd Scandic Plaza, Umeå, deltid
2025-08-22
På Scandic Plaza i Umeå bor våra gäster i avslappnad miljö med utsikt över Ume Älv, bara några kvarter från gågatans shopping och nöjesliv. De kan strosa på stan, spendera tid i vårt gym på 14:e våningen eller avsmaka en god middag på hotellets restaurang.
Vi är ett team som jobbar med mycket glädje och engagemang- vi är stolta över vår arbetsplats. Våra medarbetare är vår främsta tillgång: hos oss ska man trivas och utvecklas vidare. Genom ett gott ledarskap och ett gott samarbete mellan avdelningarna skapar vi fantastiska hotellupplevelser till våra gäster.
Nu söker vi en Frukostvärd & Housekeeper till Scandic Plaza, Umeå.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Du agerar värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad är innebär rollen?
Din främsta uppgift är att välkomna våra gäster till en härlig frukost. I dina arbetsuppgifter ingår enklare matlagning, förberedelse, framplockning samt att hålla ordning i kök och allmänna utrymmen.
Du ser till att disk, renhållning och egenkontroll flyter på och i enlighet med livsmedelspolicy, koncept och manualer. Tjänsten innebär även arbete inom housekeeping, lokalstäd & rumsstäd.
Vi tror att du gillar att det är rent & fint, det är lika viktigt på frukosten som i resten av hotellet!
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du har minst ett års erfarenhet av liknande arbete samt erfarenhet av konceptstyrd verksamhet. Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster. Om du trivs med oss så finns stora möjligheter att utvecklas på hotellets alla avdelningar!
Information om tjänsten:
Tjänsten är en deltidsanställning-timanställning extra vid behov.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, våra förmåner och vår kultur!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Detta är ett deltidsjobb.
Scandic Hotels AB
(org.nr 556299-1009), https://www.scandichotels.se/ Arbetsplats
