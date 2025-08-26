Hotellstädning - Arbetande förman
2025-08-26
Vi söker en Arbetande Förman för hotellstädning till uppdrag i Stockholm!
Vill du arbeta i en viktig roll där noggrannhet, ansvar och servicekänsla står i centrum? Nu söker vi fler hotellstädare till våra kunduppdrag i Stockholm!
Om Städhuset i Stockholm AB
Städhuset är ett etablerat städföretag med rötterna i Stockholm sedan 1988. Med omkring 180 medarbetare levererar vi kvalitetsstädning till kunder inom kontor, fastigheter, trapphus, hotell och konferensmiljöer - främst i Stockholmsområdet. Våra medarbetare är hjärtat i verksamheten, och vårt arbete genomsyras av våra värderingar: Trygga, Omtänksamma och Engagerade.
Om jobbet
Som arbetande förman leder du en grupp hotellstädare hos en av våra kunder. I uppdraget ingår att för att städa hotellrum, badrum och gemensamma utrymmen enligt givna rutiner och kvalitetskrav. Ditt arbete är avgörande för gästernas helhetsupplevelse och du blir en viktig del av hotellens dagliga drift.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Arbetsledning av en grupp om ca 4-6 hotellstädare
Rapportera skador eller avvikelser
Sköta kommunikation med hotellets reception
Genomföra kvalitetskontroller
Städning av hotellrum och badrum
Bäddning av sängar och påfyllning av förbrukningsvaror
Rengöring av allmänna utrymmen
Kontroll av att allt ser prydligt och välkomnande ut
Placering och arbetstid:
Arbetet utförs hos någon av våra hotellkunder i Bromma, Lidingö och Bro.
Arbetstid: Måndag-söndag enligt schema, vanligtvis kl. 09.00-15.00. Helgarbete ingår.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av hotellstädning
Har tidigare erfarenhet av att leda en mindre grupp
Är noggrann, självgående och har känsla för service
Förstår och kan göra dig förstådd på svenska eller engelska
Trivs med ett fysiskt arbete i högt tempo
Är flexibel och punktlig
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett stabilt företag med kollektivavtal
Tydlig introduktion och möjlighet till vidareutbildning
En omtänksam arbetsmiljö där du blir sedd
Möjlighet att växa inom företaget
Välkommen med din ansökan!
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Vid frågor, kontakta oss på jobb@stadhuset.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: jobb@stadhuset.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hotellstädare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Städhuset i Stockholm AB
http://www.stadhuset.se
Gösta Ekmans Väg 10 (visa karta
)
129 35 HÄGERSTEN
9477323