Hotellstädare till Fågelbrohus
Sabis AB / Städarjobb / Värmdö Visa alla städarjobb i Värmdö
2025-09-04
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sabis AB i Värmdö
, Lidingö
, Stockholm
, Solna
, Täby
eller i hela Sverige
Vill du jobba i ett nära team som präglas av gemenskap och glädje i en vacker skärgårdsmiljö? Fågelbrohus är en pärla som är belägen på Värmdö i en lantlig idyll. Här njuter gästerna av relaxavdelning med uppvärmd pool och härliga matupplevelser i vår restaurang. I närheten av hotellet finns en golfklubb, stall och inte minst vackra Stockholms skärgård.
Om rollen
Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad hotellstädare till vårt team på Fågelbrohus. Du blir en del av ett engagerat team där vi tillsammans ser till att våra gäster alltid möts av en ren, fräsch och välkomnande miljö. Som hotellstädare ansvarar du för att våra gäster får en trivsam vistelse genom hög kvalitet i städningen. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Städning av hotellrum: bädda och byta sänglinne, damma, dammsuga och torka golv
Rengöring av badrum samt byte av handdukar
Städning av bastu, gym, gästtoaletter och övriga allmänna utrymmen
Arbetstiderna är vardagar 08.00-16.30 samt helger 07.30-16.00. Publiceringsdatum2025-09-04Profil
Vi söker dig som är noggrann, har öga för detaljer och trivs med att arbeta både självständigt och i team. För att lyckas i rollen behöver du:
Kunna kommunicera på svenska eller engelska, både i tal och skrift
Ha ett intresse för service och ett professionellt bemötande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom städ/housekeeping och om du har körkort och tillgång till bil.
Vi erbjuder dig
• En arbetsplats med flexibla arbetstider och ett gott samarbete
• Ett värderingsstyrt företag där vi aktivt arbetar med ledarskap på alla nivåer
• Möjlighet till personlig utveckling genom utbildningar och möjlighet att byta tjänst inom företaget
• En trygg arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner för alla anställda
• Vi erbjuder våra tillsvidareanställda subventionerad massage på arbetsplatsen varannan vecka och förmånliga rabatter på våra hotelldestinationer.Så ansöker du
Tjänsten är vid behov med tillträde enligt överenskommelse. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår Husfru Jasmine Hyvonen på jasmine.hyvonen@fagelbrohus.se
Välkommen med din ansökan! Besök gärna vår hemsida www.sabis.se
för att läsa mer om oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sabis AB
(org.nr 556165-9888), http://www.sabis.se Jobbnummer
9492581