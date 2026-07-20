Hotellstädare sökes - Deltid

Eterni Sweden AB / Städarjobb / Ängelholm
2026-07-20


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Är du studerande och vill arbeta extra nu under sensommaren? Vi söker en engagerad städare för en deltidstjänst med start omgående.

Publiceringsdatum
2026-07-20

Arbetsuppgifter
Som hotellstädare kommer du att ansvara för städning och skötsel av lokaler, serviceutrymmen och gemensamma ytor hos vår kund. Du spelar en viktig roll i att säkerställa att verksamheten håller en hög standard när det gäller renlighet, trivsel och service.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:

Städning av gemensamma utrymmen och servicebyggnader

Tillsyn och skötsel av lokaler och faciliteter

Säkerställande av hög kvalitet inom hotellstädning

Samarbete med övrig personal för att skapa en positiv miljö för gäster och besökare

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Är noggrann, ansvarstagande och självgående

Har en positiv inställning och god servicekänsla

Trivs med ett aktivt och praktiskt arbete

Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Du som söker denna tjänst behöver ha en annan sysslesättning på minst 50 %, tex studier eller ett annat deltidsarbete som går att kombinera med denna tjänst.
Erfarenhet av hotellstäd är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som städare är ett konsultuppdrag på deltid som sträcker sig minst till september. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Åsa Svärd på asa.svard@eterni.se
Placeringsort: Ängelholm

Start: Omgående

Arbetstider: Dagtid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
252 36  HELSINGBORG

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Rebecca Moberg
rebecca.moberg@eterni.se

Jobbnummer
10006833

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