Hotellstädare sökes - Deltid
Eterni Sweden AB / Städarjobb / Ängelholm Visa alla städarjobb i Ängelholm
2026-07-20
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Är du studerande och vill arbeta extra nu under sensommaren? Vi söker en engagerad städare för en deltidstjänst med start omgående.Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som hotellstädare kommer du att ansvara för städning och skötsel av lokaler, serviceutrymmen och gemensamma ytor hos vår kund. Du spelar en viktig roll i att säkerställa att verksamheten håller en hög standard när det gäller renlighet, trivsel och service.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Städning av gemensamma utrymmen och servicebyggnader
Tillsyn och skötsel av lokaler och faciliteter
Säkerställande av hög kvalitet inom hotellstädning
Samarbete med övrig personal för att skapa en positiv miljö för gäster och besökare
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Är noggrann, ansvarstagande och självgående
Har en positiv inställning och god servicekänsla
Trivs med ett aktivt och praktiskt arbete
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Du som söker denna tjänst behöver ha en annan sysslesättning på minst 50 %, tex studier eller ett annat deltidsarbete som går att kombinera med denna tjänst.
Erfarenhet av hotellstäd är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som städare är ett konsultuppdrag på deltid som sträcker sig minst till september. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Åsa Svärd på asa.svard@eterni.se
Placeringsort: Ängelholm
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
252 36 HELSINGBORG Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Rebecca Moberg rebecca.moberg@eterni.se Jobbnummer
10006833