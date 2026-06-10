Hotellstädare 75%
Kungsbron Hotell AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-06-10
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Thon Hotel Kungsbron är perfekt beläget i centrala Stockholm. Vi finns i det miljövänliga Kungsbrohuset - ett stenkast ifrån centralstationen - och erbjuder ett prisvärt boende utan att kompromissa med bekvämlighet eller kvalitet. Vi har 151 rum och en mindre konferensavdelning.
Vi söker nu serviceinriktade och noggranna hotellstädare på 75%.
Som hotellstädare spelar du en avgörande roll för våra gästers upplevelse genom att hålla rummen rena, fräscha och inbjudande. Du fungerar också som våra ögon och öron i verksamheten genom att uppmärksamma slitage, fel och förbättringsmöjligheter. Därför söker vi dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett naturligt öga för detaljer. Din omsorg om detaljerna hjälper oss att säkerställa att varje gäst får en vistelse som motsvarar våra höga krav på kvalitet och service.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg.
Arbetet är emellanåt stressigt så du behöver vara stresstålig. Du behöver kunna svenska och/eller engelska flytande för att konversera med dina kollegor och våra gäster. Vi arbetar helt digitalt vid rapportering av städade rum/slitage/lost and found och dylikt - så du bör ha god datorvana. Arbete med Opera Mobile eller liknande system är en merit.
Ett positivt förhållningssätt är något vi ser som väldigt viktigt för att tillsammans skapa och arbeta för en trivsam miljö för både medarbetare och för våra gäster! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbron Hotell AB
(org.nr 556768-8808) Arbetsplats
Thon Hotel Kungsbron Jobbnummer
9958497