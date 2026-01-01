Hotellstäd Köja Fjällhotell Edsåsdalen
2026-01-01
Vill du arbeta i fjällmiljö och vara en del av ett engagerat team som tillsammans skapar minnesvärda upplevelser för våra gäster?
Vi söker nu noggranna och serviceinriktade medarbetare till hotellstäd inför kommande säsong.Publiceringsdatum2026-01-01Om tjänsten
Som en del av vårt städteam har du en viktig roll i att skapa trivsel och hålla en hög standard i våra rum och gemensamma utrymmen.
Arbetet innebär daglig städning av hotellrum, lägenheter och allmänna ytor samt viss tvätt- och förrådsservice. Du jobbar nära reception och övrig personal för att säkerställa att gästerna får en positiv helhetsupplevelse.
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarsfull och har öga för detaljer
Trivs med att arbeta fysiskt och i ett högt tempo
Har en positiv inställning och tycker om att arbeta i team
Har tidigare erfarenhet av hotellstäd (meriterande men inget krav)
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Vi erbjuder
Arbete i en fantastisk fjällmiljö
Ett trevligt och stöttande arbetslag
Personalboende finns att hyra vid behov
Anställningsform
Säsongsanställning / timanställning med möjlighet till förlängning.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jobba@edsasdalen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vinter 25-26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edsåsdalen Turism AB
(org.nr 556599-8662), https://edsasdalen.se/
Edsåsdalen 664 (visa karta
)
837 96 UNDERSÅKER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hotell Köjagården Jobbnummer
9666881