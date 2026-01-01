Hotellstäd Köja Fjällhotell Edsåsdalen

Edsåsdalen Turism AB / Städarjobb / Åre
2026-01-01


Visa alla städarjobb i Åre, Krokom, Östersund, Strömsund, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Edsåsdalen Turism AB i Åre

Vill du arbeta i fjällmiljö och vara en del av ett engagerat team som tillsammans skapar minnesvärda upplevelser för våra gäster?
Vi söker nu noggranna och serviceinriktade medarbetare till hotellstäd inför kommande säsong.

Publiceringsdatum
2026-01-01

Om tjänsten
Som en del av vårt städteam har du en viktig roll i att skapa trivsel och hålla en hög standard i våra rum och gemensamma utrymmen.
Arbetet innebär daglig städning av hotellrum, lägenheter och allmänna ytor samt viss tvätt- och förrådsservice. Du jobbar nära reception och övrig personal för att säkerställa att gästerna får en positiv helhetsupplevelse.
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarsfull och har öga för detaljer
Trivs med att arbeta fysiskt och i ett högt tempo
Har en positiv inställning och tycker om att arbeta i team
Har tidigare erfarenhet av hotellstäd (meriterande men inget krav)
Kan kommunicera på svenska eller engelska

Vi erbjuder
Arbete i en fantastisk fjällmiljö
Ett trevligt och stöttande arbetslag
Personalboende finns att hyra vid behov

Anställningsform
Säsongsanställning / timanställning med möjlighet till förlängning.
Tillträde enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jobba@edsasdalen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vinter 25-26".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Edsåsdalen Turism AB (org.nr 556599-8662), https://edsasdalen.se/
Edsåsdalen 664 (visa karta)
837 96  UNDERSÅKER

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hotell Köjagården

Jobbnummer
9666881

Prenumerera på jobb från Edsåsdalen Turism AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Edsåsdalen Turism AB: