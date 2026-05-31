Hotellstäd, Home Hotel Packhuset (sommarjobb)
Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt. Home Hotel är en del av Strawberry.
Home sweet home. Är du redo att flytta in?
Home Hotel är ett helt nytt koncept med en enkel men kraftfull vision: att skapa en plats som känns som hemma, även när du är borta. Vi erbjuder mer än bara en säng för natten – vi vill skapa en upplevelse som dröjer sig kvar långt efter att gästen har checkat ut. En plats som är så varm, välkomnande och bekväm att den känns som att kliva in i sitt eget vardagsrum. Nu söker vi flera housekeeping-medarbetare till Home Hotel Packhuset (Kalmar) som vill bli en del av vår familj.
Som housekeeping medarbetare spelar du en avgörande roll i att säkerställa gästernas komfort och trivsel. Din noggrannhet i att hålla rum och allmänna ytor rena och väl omhändertagna påverkar direkt våra gästers upplevelse. Vi söker engagerade personer som vill bli en del av vårt sommarteam och bidra till avdelningens framgång.Arbetsuppgifter
Städa och underhålla gästrum och allmänna ytor enligt högsta standard.
Se till att allt är påfyllt och fungerar som det ska.
Besvara gästers förfrågningar med värme och effektivitet så att de känner sig väl omhändertagna.
Samarbeta med städteamet för att säkerställa effektivt arbetsflöde och hög standard.
Vara en nyckelspelare i att göra Home Hotel till en plats som gäster älskar – genom bra service, teamwork och smarta arbetssätt.
Detta är en visstidsanställning under sommaren med tillträde enligt överenskommelse.
Är det dig vi söker?
Noggrann och uppmärksam på detaljer, med en stark arbetsmoral.
Noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete.
Pålitlig och punktlig med en positiv inställning.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Klarar av ett fysiskt aktivt arbete som innebär böjande, lyftande och stående under längre perioder.
Talar och förstår svenska, som är avdelningens gemensamma språk.
Bonuspoäng för:
Tidigare erfarenhet av städning eller hotellstädning.
Kunskap om rengöringsprodukter och tekniker.
Initiativtagande och en vilja att göra det lilla extra.
Vi värdesätter styrkan i mångfald inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö.
Varför välja Home Hotel & Strawberry?
På Home Hotel erbjuder vi mer än bara ett jobb – vi erbjuder en plats där även du kan känna dig hemma. Här får du:
En stödjande och välkomnande arbetsmiljö där ditt bidrag värdesätts
Möjligheter till utveckling och karriär inom Strawberry dynamiska bolag
Personalrabatter och förmånliga priser för vänner och familj på våra 200+ hotell
25 % rabatt på mat och dryck på våra restauranger och barer
Exklusiva erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mer
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att välkomna gäster hem?
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vår resa för att göra varje vistelse på Home Hotel oförglömlig. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte – tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
392 31 KALMAR Arbetsplats
Home Hotel Packhuset Kontakt
Rekryterare
Lena Carlstedt lena.carlstedt@strawberry.se Jobbnummer
9938057